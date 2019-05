Het is toch eigenlijk best sneu, dat mensen met een beetje hersens, die willen studeren, nu maximaal uitgeknepen worden door de overheid en vermogenden (welke nog wel lekker op kosten van de staat hebben mogen studeren). Studenten hangen na succesvolle afronding van hun studie gelijk aan het schuldeninfuus. Maar blijkbaar wil de politiek ze daar graag hebben... En ga nou niet zeggen "ze kunnen toch een bijbaantje nemen". Dat dekte in mijn tijd niet eens de kosten. Daarnaast leren jongvolwassenen meer in hun studietijd dan alleen de wetenschappelijke stof. Daar hoort ook deelname aan bijvoorbeeld een vereniging en enige vorm van vrije tijd bij. We zijn geen machines. Het zou wel nodig zijn, maar ik vind het jammer.