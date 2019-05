Het hele huidige beursverhaal in één tweet, risicovolle aandelen dalen en veilige staatsobligaties stijgen:

Dow down 300 points as concern is mounting that the bond-market recession warning is growing louder w/ the trade war shows no signs of easing. pic.twitter.com/MEifWEqSru — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 29 mei 2019

En momenteel wordt het er niet vriendelijker op; misschien is er wel sprake van een impasse. Nogmaals, dit kan flinke gevolgen hebben voor sentiment, economie, omzetten, winsten en daarmee op papier ook de koersen. En daar lijkt de markt deze maand voorzichtig rekening mee te gaan houden.

China accuses the US of engaging in 'naked economic terrorism' and says it is not afraid of a trade war https://t.co/39dFEZgjkH — Business Insider (@businessinsider) 30 mei 2019

Niemand zit erop te wachten denk ik dat de beurs vandaag open is, maar we hebben het er maar mee te doen. Het spreekt wel voor zich dat er weer geen nieuws, adviezen en agenda zijn. Wel bewegen de koersen, die herstellen zowaar iets, maar het korte technische trendje is omlaag. Let wel, het korte trendje.

De rentes stijgen nu (de VS drie, wij twee en Duitsland één basispunt), Azië ligt minder goed, olie trekt wat aan en dat is het wel. De cyclische aandelen doen het straks vast wat beter dan defensieve. Zien of het standhoudt.

07:52 'Fonds SoftBank gebruikt Uber-belang voor lening'

07:43 'Shell in race om Indiaas windenergiebedrijf'

29 mei Testresultaten Galapagos op congres Madrid

29 mei Wall Street sluit met rode cijfers

29 mei Fors lagere winst Oranjewoud

29 mei 'Mediaconcern Axel Springer van beurs'

29 mei Klimaatvoorstellen Exxon en Chevron verworpen

29 mei Probiodrug wordt Vivoryon Therapeutics

29 mei Shell: belastingregime Nederland niet uniek

14:30 VS BBP Q1 tweede herziening 3,1%

14:30 VS wekelijkse jobless claims

17:00 VS wekelijkse olievoorraden

Global stocks to keep climbing but trade war a major hurdle: Reuters Poll https://t.co/PQiLhk8V2a pic.twitter.com/MuKE8XxIcj — Reuters Top News (@Reuters) 30 mei 2019

Dollar holds up near two-year peak on trade-war, growth worries https://t.co/YTJj0PHxwv pic.twitter.com/SKZPoYYltF — Reuters Top News (@Reuters) 30 mei 2019

This is how one Huawei supplier plans to survive Trump's ban https://t.co/RMfMuWDCT3 — Bloomberg Markets (@markets) 30 mei 2019

Here are China's rivals in shipping rare earths to the U.S. https://t.co/3c6NIThRzQ — Bloomberg Markets (@markets) 30 mei 2019

Sell Treasuries on bet that market is wrong about the Fed, Aberdeen says https://t.co/uda8GV9mXv — Bloomberg Markets (@markets) 30 mei 2019

ICYMI! Markets are now pricing in three #FederalReserve rate cuts by the end of next year! pic.twitter.com/yxC02C0ONI — jeroen blokland (@jsblokland) 30 mei 2019

Breakingviews - Imagine choosing Mario Draghi’s successor on merit https://t.co/FXo2PZpqka pic.twitter.com/QtTdjK0aWj — Reuters Business (@ReutersBiz) 29 mei 2019

Morgan Stanley CEO James Gorman says financial markets are fragile thanks to worries over the trade war, but a stock collapse isn’t likely https://t.co/OL84SKseES pic.twitter.com/Q8hDrWEMPI — Bloomberg Markets (@markets) 30 mei 2019

Cash is king when it comes to a couple of U.S. cash cow ETFs https://t.co/esV3Nze6yH pic.twitter.com/p7A61vKNw6 — Bloomberg Markets (@markets) 30 mei 2019

