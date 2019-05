Ik heb gisteren niet mijn gehele handelsdag laten zien.

Gisteren gekocht om 09.51 uur BNP SP500 BS 2912.61, welke ik verkocht heb om 17,43 uur. De BNP Nasdaq BS 7530.32 gisteren gekocht om 09.47 uur. Verkocht om 17.15 uur. En ik had in de middag nog gekocht om 12.55 uur de BNP AEX BS 560.94 en verkocht om 13.19 uur, Totale winst na aftrek kosten was 498 euro. Pocket Money. En omdat het Ramadan is gaat een stuk hiervan naar een goed doel. En aangezien het Ramadan is weet u vast wel welk goed doel dat gaat worden. Ik beveel dat allemaal van harte aan, om 1 de Ramadan te volgen en 2 als u winst maakt wat te schenken aan een goed doel. Dat is beter om elkaar te targetten op elkaars postings. Want we beleggen nu eenmaal voor een positief resultaat. Have fun today, want vandaag doe ik verder helemaal niets op de beurzen. Vooral lekker groen schrijven, want dan kan ik weer zo´n ritje maken als gisteren.