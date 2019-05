TA: Gemengde signalen

De aandelenbeurzen hebben gisteren weer een flinke stap terug moeten doen. De herstelfase van de afgelopen dagen is hiermee afgebroken en de steunniveaus worden opgezocht. Toch wijzen niet alle signalen op aanhoudende koersdruk.

AEX index

Het technische beeld van de Nederlandse beurs leek wat op te klaren nadat de correctieve fase werd afgebroken. Nu de herstelbeweging niet wordt voortgezet, mag een test van de steun 538,70 niet meer worden uitgesloten.

Nu er binnen de neutrale fase een lagere top wordt gevormd, lijkt de verkoopdruk verder aan te zwellen. Een doorbraak en slotstand onder steun 538,70 zal het technische beeld verdere schade toebrengen en ruimte vrijmaken voor een daling richting lagere niveaus.

Omgevingsfactoren

Terwijl de verkoopdruk op de beurzen weer lijkt toe te nemen, geven de omgevingsfactoren een verdeeld beeld weer. Niet alle indicatoren wijzen op een grotere koersdaling waardoor we voorlopig nog een slag om de arm houden.

RSI

De RSI indicator van de AEX index geeft de kracht van de koersbeweging weer. De indicator hoort het koersverloop te bevestigen aangezien er anders sprake is van divergentie.

Divergentie treedt bijvoorbeeld op wanneer de koers een lagere bodem vormt en de RSI-indicator niet. Dit lijkt ook nu het geval. Dat geeft aan dat de kracht van de verkopers in de laatste daling beperkt is en dat de kans op een opwaartse draai toeneemt.

Moneyflow

De moneyflow-indicator van de AEX index geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft ten slotte aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

In dit geval is er duidelijk sprake van een vlakke moneyflow en wordt er dus nog maar beperkt kapitaal aan de index onttrokken. Een vlakke moneyflow bij een dalende beurs geeft aan dat de echte onderliggende verkoopdruk beperkt is. Ook dit kan wijzen op een naderende bodem.

AD-ratio

De Advance/Decline ratio, ook hoog/laagverhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers. Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

De Advance/Decline ratio geeft doorgaans een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is.

De huidige richting van de indicator is neerwaarts waarmee deze de trend van de AEX index van de afgelopen weken bevestigt. De dalende indicator geeft aan dat er momenteel geen draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs en er rekening moet worden gehouden met meer koersdalingen.

Call/put ratio

De call/put ratio geeft de verhouding weer tussen het aantal verhandelde call- en put-opties in een bepaalde periode. Deze ratio is hierdoor een (beperkte) graadmeter voor het sentiment.

De Call/Put ratio wordt verondersteld overreacties in de markt te signaleren en is hierdoor een zogenaamde 'contraire' indicator. Onder extreme negatieve omstandigheden zakt de Call/Put ratio naar een zeer lage waarde onder 1. Dan is er blijkbaar te veel pessimisme. Vaak wordt een dergelijke (oversold-)conditie gevolgd door een (tijdelijk) herstel.

De Amsterdamse call/put-ratio is de laatste dagen naar een lage waarde onder 1 gezakt. Nu de indicator weer opwaarts draait, geeft dit aan dat de kans op herstel is toegenomen.