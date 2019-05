quote: LosTerros schreef op 29 mei 2019 om 13:34:

Er is werk genoeg voor bouwbedrijven, dus economische stimuli door geld te pompen in grote infrastructurele projecten levert je uiteindelijk minder waarde op voor je belastingeuro's. Het zou beter zijn om te wachten tot de private sector stopt met de woning- en utiliteitsbouw en er weer scherper wordt ingeschreven op infrastructurele projecten. Geld wordt haast nooit gratis geleend, want de periodes met afbouw van de staatsschuld zijn schaars en over 10-20 jaar moet je dit waarschijnlijk herfinancieren.

Dat scherper inschrijven op grote infrastructurele projecten gaat niet meer gebeuren omdat de risico's te veel bij de aannemers is komen te zitten. Het nut van geld pompen in grote infrastructurele projecten heeft in mijn beleving met name te maken met het secundaire aanjaag effect. Direct biedt het werkgelegenheid maar dit is op dit moment minder van belang, want er is genoeg werk. Indirect leveren goede projecten een impuls ten aanzien van veel andere dingen op korte en lange termijn.Stel dat men start met het bouwen van Schiphol in zee. Kosten bedragen circa 35 miljard Euro. Deels terug te verdienen door het huidige Schiphol uit te faseren en tzt gaan gebruiken voor woningbouw/kantoorbouw.Een gegeven is in mijn beleving dat Schiphol zal gaan groeien de komende decennia. Er komen veel meer vliegbewegingen en in veel stillere vliegtuigen geloof ik ook niet. Als je toch weet dat Schiphol verplaatst moet worden kan je dat beter doen met goedkoop geld (op dit moment) dan met mogelijk duurder geld in de toekomst.Hetzelfde is van toepassing op andere mogelijkheden. Maak een snelle spoorverbinding richting Groningen en ontsluit dat gedeelte van Nederland. Dat zal dus ook een impuls geven op de economie in dat deel van Nederland. Ook het verbeteren van andere spoorverbindingen / stations /aanpassen bovenleiding naar 3000 Volt. Volgens mij kan je zonder problemen 20 miljard besteden hieraan, met een terugverdientijd van 10 tot 20 jaar.Er zijn talloze projecten te bedenken die een aanjaag effect hebben en dit aanjaag effect kan heel lang zijn, wel decennia. Verder kunnen staatsleningen worden uitgeschreven met looptijden van 30 tot 50 jaar. Maak bijvoorbeeld serieus werk van een plan Lievense op de Noordzee, de overheid zou in mijn beleving gewoon gebruik moeten maken van de mogelijkheden op dit moment. Daar heb je echter wel mensen/een regering voor nodig met een toekomst visie en met "ballen".