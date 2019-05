Liveblog: ArcelorMittal

Update 10:10 uur: Producentenprijzen

De olieprijs krijgt de schuld van de gestegen producentenprijzen. Bij de consumentenprijzen (2,9%) hadden de taxes het gedaan, volgens het CBS. En zo draaien onze regering en de ECB de boel om. Met die taxes zorgt de staat voor zeker 2% inflatie en Frankfort heeft het gat in de hand, die normaal overheden hebben :-)

De #afzetprijzen van de Nederlandse #industrie waren in april ruim 3% hoger dan in april 2018https://t.co/9h6WyYC781 pic.twitter.com/d64xE3OngD — CBS (@statistiekcbs) 29 mei 2019

Update 09:20 uur: ArcelorMittal

Oeps:

Gisteren kregen de Amerikaanse staalmakers klop. Vandaag is vooral ArcelorMittal, maar ook Aperam de klos. Compleet andere tak van sport, maar toch ook metalen: AMG is niet ver. U ziet waarom, malaise alom en Bloomberg spreekt zelfs van een double whammy. Toch is er niet echt een nieuwe trigger.

Bij staalmakers komen zo'n beetje alle risico's uit die bij een handelsoorlog horen en vandaar dat die met technologie ook het heftigste reageren op nieuws? En gisteren en vandaag zijn weer van die handelsoorlogangstdagen op de beurs, zie ook technologie en rentes.

The steel industry is facing a double whammy of falling prices and rising costs for iron ore https://t.co/p7AxjXk9GX — Bloomberg Markets (@markets) 28 mei 2019

ArcelorMittal vandaag. U kunt het fonds tegen 3,5 keer de verwachte winst kopen. Een beter bewijs van de stelling dat wat goedkoop is kan nog veel goedkoper worden, is er bijna niet.

Update 09:00 uur: Aadvies

Het is schrapen:

ForFarmers: naar €7,85 van €8,50 - Kepler Cheuvreux

Euronext: naar €70 van €66,50 - JP Morgan

Is dit een ideetje trouwens, Euronext?

