BeursVandaag: Donkere wolken

Morgan Stanley is waarschijnlijk de eerste, van de groot banken sowieso, die ziet wat veel technisch analisten allang was opgevallen wat komen zal, flink afdalende aandelenindexen, en het gevolg daarvan..

Maar gooien ze daarmee de knuppel in het hoenderhok, als een hoop ellende je bespaart kan blijven?… Beetje belegger weet nu wat ie wel, of juist niet, moet doen...