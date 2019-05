BeursVandaag: Donkere wolken

Morgan Stanley gooit de knuppel in het hoenderhok. Heel kort en populair samengevat; het gaat slecht zo (lees: handelsoorlog) én... de winsten gaan dalen? Citaatje:

“Numerous leading companies may be starting to throw in the towel on the second half rebound--something we have been expecting,” the bank writes.

Morgan Stanley says economy is on 'recession watch' as bonds flash warning https://t.co/sih53lH1Bx — CNBC (@CNBC) 28 mei 2019

Plaatje er bij en tja, is het raar dan na hoogconjunctuur en ruim tien jaar geen officiële recessie het een keertje ven wat minder is?

Kijk vooral naar die rentes. Spooky. De Amerikaanse tienjaarsrente doet nu 2,25% en de Duitse -0,17%. Wat voor reden u ook toekent aan deze daling en de laagste standen in drie jaar - er zijn er vele te bedenken - een vrolijke zit er niet tussen. Nee, het is niet raar als de handelsoorlog zelfs een recessie kan veroorzaken.

Maar wat gaan de centrale banken dan doen? Als u al hier uw hersens allemaal over gaat kraken en uw geld er op wil voorsorteren, houd dan ook even rekening met het scenario dat er opeens wel een deal uit de lucht komt vallen. Enfin, intussen is nu weinig vrolijks te melden.

Dollar holds up on trade, European political worries; U.S. yields fall https://t.co/s55qpY2mD5 pic.twitter.com/XhoDecOy9V — Reuters Business (@ReutersBiz) 29 mei 2019

Het is een beetje een eentonig verhaal deze week, maar er zijn weer geen bedrijfscijfers, -nieuws en -adviezen. Er zijn eigenlijk alleen die donkere wolken en het bord ziet er nu niet goed uit. Foutje in de tabel, de Dow Jones daalde -0,93%. Uitgerekend Shanghai zorgt voor het enige groen vandaag.

De AEX zou nu eigenlijk over laatste topje 559,15 moeten heen gaan, maar lijkt nu eerder bodempje 542,98 op te zoeken. Het is overigens te vroeg om van een trendbreuk of neergaande trend te spreken, maar houd het toch maar even in de gaten. De rentes gelden als het slimme geld, weet u nog?





Nieuws, advies, shorts en agenda

Dit is het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Welkom op het Damak Marel en succes en citaatje uit het berich dat de minster wil dat grootaandeelhouders zich eerder melden:

De minister wil dat de grens waarop aandeelhouders hun belang voor het eerst moeten melden van 3% naar 2% gaat.

07:58 Marel maakt op 7 juni beursdebuut Amsterdam

07:52 Bols wil oud-bestuurder Heineken als commissaris

07:49 Deens Genmab wil ADS-notering in New York

07:37 China waarschuwt banken voor verlies

06:40 Producentenvertrouwen omlaag

06:32 'Hoekstra wil meldplicht aandeelhouders aanscherpen'

28 mei Wall Street lager op rustige handelsdag

28 mei Record geboden voor lunch met Buffett

28 mei Wall Street vlak in middaghandel

28 mei Commissaris Wereldhave vertrekt naar Bpost

28 mei AEX kabbelt naar vlak slot

28 mei Vertrouwen Amerikaanse consumenten stijgt

Analistenadvies luidt:

Euronext: naar €70 van €66,50 - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda spreekt voor zich:

06:30 Nederland producentenvertrouwen mei

08:45 Frankrijk BBP Q1 herziend 0,3% QoQ

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage mei 4,9%

10:00 Kiadis Bava

10:00 Probiodrug AvA

13:30 NN Group AvA

En dan nog even dit

ArcelorMittal dus:

The steel industry is facing a double whammy of falling prices and rising costs for iron ore https://t.co/p7AxjXk9GX — Bloomberg Markets (@markets) 28 mei 2019

Vandaar die bondjes:

Geen dag meer zonder Huawei koppen:

China’s Huawei asks U.S. court to declare defense bill 'unconstitutional', in the telecoms equipment maker’s latest attempt to fight sanctions from Washington that threaten to push it out of global market https://t.co/188ZTktKXa $HWT pic.twitter.com/5msiPs56PN — Reuters Business (@ReutersBiz) 29 mei 2019

De naam komen we in dat verband ook te vaak tegen:

Qualcomm asks U.S. judge to put anti-trust ruling on hold while chipmaker appeals https://t.co/FTNFcU3Gin by @StephenNellis $QCOM pic.twitter.com/oTznG2FtPo — Reuters Business (@ReutersBiz) 29 mei 2019

Hoeveel?!

Exclusive: T-Mobile, Sprint could sell Boost Mobile for up to $3 billion, potential bidders say https://t.co/9zIwbZ6fEi pic.twitter.com/zkeHjKolil — Reuters Business (@ReutersBiz) 29 mei 2019

Dat zit zo:

What are rare earths and who controls them? https://t.co/oxXYA8I0Yr — Bloomberg Markets (@markets) 29 mei 2019

