U Spring the Ravijn In. En nog wel met ZIJN ALLEN. Wie het snelst beneden de ravijn is. Daar lijkt het op. Ik zit short in ASML, Nasdaq, AEX, S&P500 en Brent.Oil.



Zag ik Mittal weer bij de grootste dalers staan? Daar is ook geen houden aan. Buy and Hold geldt daar niet. S&P 500 duikt door de 2.800 punten grens heen. De future althans. Niet sterk. Slecht teken zelfs. Die Dollar wordt maar duurder en duurder. De laatste stuiptrekkingen voordat ie flink gaat zakken? Zolang die Key Supports niet breekt, gaat ie verder omhoog.



Italie. Tja. Die hadden ze veel eerder moeten aanpakken. Te laat nu. Dag paramters ff laten herstellen en dan weer door met het Springen in het Ravijn?