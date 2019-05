Iets anders. Valt het u ook op dat u het in de hele pensioendiscussie zelden sommetjes tegenkomt? Gewoon simpel. Bijvoorbeeld hoeveel jaar u zoveel premie moet inleggen, waarover zo veel rendement wordt of moet worden behaald voor een zoveel jarig pensioen van zoveel procent van het laatste loon...….







Precies! Arend Jan. Je slaat de spijker weer eens op de kop. Gisteren nog hadden we in de KK van IEX eenzelfde discussie. Met enkele actuarissen, met enkele op demografisch gebied goed onderlegde statistici moet toch in ieder West-Europees land toch redelijk precies te berekenen zijn hoeveel reserves er opgebouwd moeten worden voor welk te ontvangen pensioen.





Al 40 jaar beheerde ik een eigen Pensioenfonds en daaruit wordt nu enkele jaren "getrokken". Het is toch gewoon een kwestie van gezond verstand, van voorzichtige calculaties om vrij aardig te kunnen berekenen wat haalbaar is en wat niet haalbaar is.

Op Nederlandse journaal momenteel: Van die domme reacties als: ik wil meer pensioen en ik wil eerder pensioen. Tja, dat willen we bij wijze van spreken allemaal wel. Maar het punt is: Wat gat het kosten. Waarom ook komen de belaagde vervoersbedrijven niet met een goed onderbouwd verhaal dat eerder met pensioen en hogere pensioenen onbetaalbaar wordt. Is dat nou zo moeilijk...?





Nu blijft het weer zo dat domme geschreeuw van wij motten weer meer en eerder, zonder te beseffen dat "wij" wel langer leven.





