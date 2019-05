Liveblog: PostNL en oh, de rentes

Update 11:30: Wáár koopt China zoal? Nou...

Dit is significant. Ik zie u al hardop denken, maar nee: al dan niet de hand van de Amerikaanse president hierin wordt niet duidelijk in dit artikel.

The world is starting to close the door on Chinese takeovers https://t.co/whb6mw6xGU pic.twitter.com/Cmx8fsPrGM — Bloomberg Opinion (@bopinion) May 28, 2019

Wat wel duidelijk wordt uit het stuk is dat de Chinezen dan maar elders gaan shoppen, als ze niet overal meer voor alles terecht kunnen.

Update 11:25: Rentes?!

Tja...

Pikant met die #ovstaking om #pensioen Onze 10 jr rente dreigt Wopke onder te gaan, 0,04% nog. Laagste stand in drie jaar. Slecht nieuws voor spaarders en... pensionado's pic.twitter.com/f1YSJVXdwQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 28, 2019

Bij onze Nachbaren is het helemaal bar en böse:

Bund, how löw can you go? Duitse 10 jr rente nadert all time low -0,204% van 6 juli 2016. Redenen? Beurzen zijn momenteel risico-avers, economie hapert en wedstrijdje verplassen Brussel-Rome #AEX pic.twitter.com/uHF3ZdUpE2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 28, 2019

Niels geeft u dit rijtje ook al en inderdaad, het zoveelste ruzietje Brussel-Rome lijkt de trigger. Zie echter ook de Amerikaanse rente weer kletteren, het geld stroomt nu richting de tegelijkertijd veiligste en meest liqiduide vluchthavens die er zijn: Amerikaanse en Duitse staatobligaties. Nogal risk-off dus.

Nog even over Italië, ja de rente-spread met Duitsland loopt op:

We hebben het alleen niet zo lang geleden wel gekker meegemaakt. Veel gekker.

Update 10:50 uur: PostNL

De percentages zijn niet wereldschokkend vandaag - er is ook echt nul komma nul fondsnieuws - en PostNL is zowaar stijger van de dag. Vorige week noteerde het fonds maar een dubbeltje boven de all time low van €1,47 uit 2013. Hoe wreed, want zoveel (dividend)fondsen noteren juist in de buurt van hun toppen.

Er is nu wat herstel, maar de grafiek oogt nog onheilspellend en het volume rond de bodem en de opgang nu is zeker niet om over naar huis te schrijven.

U ziet duidelijk dat gelet op de verwachtingen de daling niet uit de lucht komt vallen. Ook hier is het afwachten of de bodem is gezet, als u op de stukken zit te azen. Dat het hoogrisico is bewijzen het dividendrendement van 14,7% (er gaat een of twee jaar worden gepasseerd) en de netto shorts van 11,9%.

Update 10:00 uur: Amsterdam maar weer eens

De ironie wil dat van alle experimenten die 020 ooit uit- en doorvoerde er maar ééntje wereldwijd is aangeslagen en een blijvertje is gebleken: jawel, rond 1600 ontstond in onze hoofdstad modern kapitalisme, aandelen- en valutahandel. Precies dat waar de stad anno nu een broertje dood aan heeft.

Amsterdam's proposed ban on gas and diesel cars by 2030 made the Dutch capital a global test case https://t.co/QA5AuxcyFj via @bopinion — Wout Vergauwen (@vergauwenwout) May 28, 2019

Update 09:45 uur: Zoek het prijsverschil

Geweldige reclame dit. Maar wat zijn de marges? Gelet op dat u 32 keer de verwachte winst voor Nike en 26 keer voor Adidas betaalt, denk ik dat die bij die dure schoenen wel goed zit.

Waarom zijn sommige sneakers zo duur? Om daar achter te komen zijn we zelf twee sneakers gaan maken. Eén extreme sneaker, gemaakt zoals dure merken het doen. En één eenvoudige sneaker, gemaakt op de eenvoudige Zeeman manier. Meer op https://t.co/QtcV6aHAOn pic.twitter.com/VB0RoowLT0 — Zeeman (@zeemantextiel) May 27, 2019

Update 09:30 uur: Stakingen

Schrale troost als u al een uur verregend op een verlaten station tevergeefs... Leuk staatje dit en het verrast mij. In mijn idee en herinnering werd er rond 1980 behoorlijk gestaakt in ons land. Niet dus. Staken is eigenlijk iets van honderd jaar geleden. Toen de factor arbeid inderdaad nog een inhaalslagje had te maken.

Iets anders. Valt het u ook op dat u in de hele pensioendiscussie zelden sommetjes tegenkomt? Gewoon simpel. Bijvoorbeeld hoeveel jaar u zoveel premie moet inleggen, waarover zo veel rendement wordt of moet worden behaald voor een zoveeljarig pensioen van zoveel procent van het laatste loon.

Ik bedoe maar, veel meningen, weinig financiële onderbouwing.

Vandaag staking in het OV. Hier wat data over stakingen vanaf 1904.

Stakingsdagen: pic.twitter.com/oumPG96Pe8 — Datagraver (@Datagraver) May 28, 2019

Relatief aantal verloren arbeidsdagen per periode van 5 jaar. pic.twitter.com/PvTyU3X2KG — Datagraver (@Datagraver) May 28, 2019

Update 09:00: Lang leve parkeergarages

Altijd lekker leesvoer, relletje rond de dorpspomp op de Amsterdamse Zuidas. Q-Park, eigendom van KKR, gaat los op de prijzen, zeg. Jammer dat de durfinvesteerder het parkeerbedrijf heeft gekocht, want er was even sprake van dat het naar de beurs kwam. Jammer, anders hadden wij dit nu als dividend opgestreken :-)

Ik maak wel eens het grapje dat ik het liefste alleen maar in dit soort simple & stupid cashcow business zou willen beleggen. Valt ook weinig aan te vernaggelen: gewoon schoon en netjes houden en verder is het vooral een kwestie van hand ophouden. Dit voorbeeld maakt dat duidelijk.