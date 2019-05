"WDP (-1,3%) gaat net als alle andere vastgoedfondsen omlaag. Ook dit jaar presteert deze sector dramatisch op de beurs."



WDP

1 Jan 2019: 114 EURO

28 Mei 2019: 138 EURO



Dat is 22% stijging (excl. dividend). Volgens mij is dit juist het enige aandeel in de sector wat niet dramatisch presteert.