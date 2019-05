De AEX (-0,3%) geeft na een kabbelnde opening toch wat terrein prijs. Toch zijn de uitslagen nog redelijk beperkt.

Ook de overige Europese indices kiezen de weg omlaag. De DAX (-0,5%) en CAC (-0,5%) zijn daarvan het grootste voorbeeld. Het is te hopen dat de Amerikanen er vandaag wel zin in hebben, anders wordt het een oersaaie beursdag.

Let vandaag op het Amerikaanse consumentenvertrouwen over de maand mei. De verwachtingen zijn met een stand van 129,8 hooggespannen. Mocht het werkelijke cijfer meevallen, kan het ons net dat extra zetje in de rug geven.

Verder houden we de twitterpagina van de Amerikaanse President Donald Trump nauwlettend in de gaten. Wie weet slingert hij er weer een paar gekke tweets uit, en zet hij op die manier de financiële markten in beweging. Kortom, uit het niets kan het zomaar weer een interessante dag worden.

Aanval op Italië

Er zijn geruchten dat de Europese Commissie helemaal klaar is met het Italiaanse begrotingsbeleid en eindelijk actie willen ondernemen tegen het Zuid-Europese land. Zoals bekend voldoet het Italië, onder leiding van onder andere Matteo Salvini, bij lange na niet aan de Europese begrotingsregels.

Volgens het stabiliteits- en groeipact mag een land slechts een begrotingstekort hebben van 2% en een totale staatsschuld van maximaal 60%. Als het beleid niet verandert, rolt er in 2020 een tekort van 3,6% uit, waardoor staatsschuld komend jaar verder oploopt naar 135,2%.

Dat betekent dat zowel het tekort als schuld twee keer zo hoog zijn als de norm. Tot nu toe zijn er nog geen echte stappen ondernomen. Misschien zijn de laatste Europese verkiezingen wel de trigger om toch iets te doen.

De partij van Salvini, die voor dit beleid verantwoordelijk is, wordt door de kiezer beloond met een enorme verkiezingswinst. Daar komt bij dat hij in de media al regelmatig heeft laten blijken zich weinig van Europa aan te willen trekken. Het zou zomaar de bekende druppel kunnen zijn die de emmer doet overlopen. Wordt vervolgd.

EU likely to start disciplinary steps vs Italy in June over debt https://t.co/JQ3yTXQRvj pic.twitter.com/dDCQGkEPxx — Reuters Business (@ReutersBiz) May 27, 2019

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omlaag en presteert iets minder slecht dan de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 1,6% en noteert 14,8 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,2% in de min.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,119 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,04%) en Duitse (-0,16%) rente gaan verder omlaag.

Goud (-0,1%) heeft er geen zin in.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+2,1%) gaan wel lekker.

Bitcoin (-0,8%) maakt een pas op de plaats.

Het Damrak

Vooral rode cijfers op de borden. Grote uitslagen onder de hoofdfondsen zijn er echter niet. Alleen Aegon (-1,7%) krijgt weer eens een tikje.

(-1,7%) krijgt weer eens een tikje. Adyen (+1,1%) profiteert van overnamenieuws in de sector. Volgens persbureau Bloomberg neemt de Amerikaanse betalingsdienstverlener Global Payments zijn branchegenoot Total System Services over.

(+1,1%) profiteert van overnamenieuws in de sector. Volgens persbureau Bloomberg neemt de Amerikaanse betalingsdienstverlener Global Payments zijn branchegenoot Total System Services over. Verder blijven de dataleveranciers Relx (+0,2%) en Wolters Kluwer (+0,2%) goed liggen.

(+0,2%) en (+0,2%) goed liggen. PostNL (+0,6%) doet het ook heel redelijk, al was de winst bij opening een stuk hoger.

(+0,6%) doet het ook heel redelijk, al was de winst bij opening een stuk hoger. OCI (-1,4%) gaat verder omlaag. Blijkbaar vallen de kwartaalcijfers van afgelopen vrijdag toch slecht. Het tweede kwartaal moet een record worden. Eerst zien dan geloven dus.

(-1,4%) gaat verder omlaag. Blijkbaar vallen de kwartaalcijfers van afgelopen vrijdag toch slecht. Het tweede kwartaal moet een record worden. Eerst zien dan geloven dus. WDP (-1,3%) gaat net als alle andere vastgoedfondsen omlaag. Ook dit jaar presteert deze sector dramatisch op de beurs.

(-1,3%) gaat net als alle andere vastgoedfondsen omlaag. Ook dit jaar presteert deze sector dramatisch op de beurs. Altice (+2,1%) gaat aan kop binnen de AMX, maar dat kan over een uur zomaar weer anders zijn.

(+2,1%) gaat aan kop binnen de AMX, maar dat kan over een uur zomaar weer anders zijn. Kiadis (+2,2%) zet de stijgende lijn door.

Adviezen