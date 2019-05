Een prijskaartje van vooralsnog $600 miljard, meent Bloomberg. Mooie plaatjes! Ga zeker even kijken.

Counting the cost of the U.S.-China trade war, in charts https://t.co/QRqwoKeXvC — Bloomberg Markets (@markets) May 28, 2019

Weinig nieuws en input nu weer, of het moet zijn dat Alibaba nog dit jaar een tweede notering in Hongkong krijgt en dat Huawei FedEx van wanprestatie beschuldigt. Dat eerste is een al jaren gekoesterde wens van het bedrijf, maar het tweede is nieuw. De handelsoorlog begint zo vervaarlijk uit te breiden.

Verder is er nu niks te doen: geen nieuws, geen agenda en geen advies. Wel doet Wall Street weer mee na een dagje vrij, dat scheelt meer dan een slok op een borrel. Verder kijk ik dan maar even naar de AEX die topjes 559,15 en 576,90 op haar verlanglijstje heeft staan. Of het moeten lagere standen zijn, kan ook.

De index maakt een beetje zielloze en richtingloze indruk:

De AMX, u ziet dagelijks uw fondsen hevig wiebelen, gaat fermer te werk. De index heeft heus gedipt en herstelt nu weer iets. Het is echter veel te vroeg om hier enige conclusie aan te verbinden.

De koersen doe nu niet veel. Zelfs bitcoin doet even rustig aan. Wel loopt de Italiaanse rente alweer vier basispunten op naar 2,70%. Touwtrekken tussen Brussel en Rome over de begroting, vandaar. De Duitse tienjaars daalt alweer drie basispunten naar 0,14%, ofwel de meeste actie is nog aan het rentefront.

Verder is er niks bijzonders. U vindt het vast niet erg dat ik dan nog even naar mijn ouders zwaai - ze lezen mee - die vandaag gezond en al hun 62e trouwdag vieren. Zo'n rendement is ook niet iedereen gegund.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:05 'Amerikaanse betaalbedrijven gaan samen'

07:00 'Sony aast op Indiaas Zee Entertainment'

27 mei 'Alibaba mikt op tweede notering in Hongkong'

27 mei Vivendi neemt eigenaar Canal Digitaal over

27 mei AEX-index met winst de handel uit

27 mei Wereldwijde staalproductie in de lift

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt niks voor:

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen jun 10,5

10:00 EU groei geldhoeveelheid apr 4,3%

11:00 EU consumentenvertrouwen mei -6,5

15:30 Gemalto AvA

16:00 VS consumentenvertrouwen mei 129,8

En dan nog even dit

Tweede notering voor Alibaba dus, Wall Street blijft de belangrijkste.

Hong Kong’s Alibaba obsession may finally pay off with mega-deal https://t.co/roHkxE7gdt — Bloomberg Markets (@markets) May 28, 2019

Altice fans opgelet:

Vivendi's Canal+ will buy M7 Group for a little more than $1.1 billion to expand into 7 European countries and increase subscribers to nearly 20 million https://t.co/i3z0Kolk9A — Bloomberg Markets (@markets) May 28, 2019

En hoe het nou echt zit in China weet niemand.

China’s first bank seizure in 20 years piles fresh pressure on small lenders that are already trading at rock-bottom valuations https://t.co/kbJV0rUmI0 — Bloomberg Markets (@markets) May 28, 2019

Zucht, dit moet geen gewoonte worden dat bedrijven elkaar..

Dit moet eigenlijk ook geen gewoonte worden, maar is het al:

EU likely to start disciplinary steps vs Italy in June over debt https://t.co/JQ3yTXQRvj pic.twitter.com/dDCQGkEPxx — Reuters Business (@ReutersBiz) May 27, 2019

Binnenkort ook bij u in de straat?

Forget drones. The future of deliveries may be robo-vans. And it's already in China https://t.co/eIpy9bab7h — Bloomberg Markets (@markets) May 28, 2019

