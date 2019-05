Liveblog: Autofantasie

Update 10:30 uur: Autofantasie

Lees ik dit nou goed. Krijgt het hele circus een Amsterdamse notering, of gaat het alleen om het hoofdkantoor, of een fiscale brievenbus aan een vage Amsterdamse gracht?

The FCA-Renault plan would see the two carmakers merged under a listed Dutch holding company. After payment of a 2.5 billion-euro dividend to current FCA shareholders, each investor group would receive 50 percent of stock in the new company.

Fiat Chrysler makes merger offer to French rival Renault, in a deal to create a new third-ranked global manufacturer https://t.co/BJ8GOMCwqL by @gpiov_ @Laurence_Frost $FCHA $RENA pic.twitter.com/KqGD0Y7xiN — Reuters Business (@ReutersBiz) May 27, 2019

Ik zeg niet voor niets 'hele circus', want dit gaat nog wat voeten in aarde krijgen voor we van Fiat Chrysler Renault spreken. Alleen de volgorde van die namen al...

Fiat Chrysler’s partnership with Renault is completely separate from the Nissan-Renault-Mitsubishi alliance. For Renault, the partnership with FCA renews speculation the French automaker’s alliance with Japan-based Nissan may not last.

Bovendien heeft de Franse regering een 15,01% belang in Renault, dat weer voor 43,5% in Nissan zit, dat op haar beurt weer voor 15,0% eigenaar van Renault is. Vind Italië dit ook allemaal prima? Vragen. Het persbericht schrijft dat er geen fabrieken dicht gaan, maar iedereen voelt natuurlijk aan dat er gesaneerd gaat worden.

FCA polste eerder Peugeot(Citroën) voor een fusie en het kan best zijn dat dit het startsignaal is voor verdere consolidatie in het nog altijd versnipperde autofabrikantenlandschap. De actuele beurswaardes spreken boekdoelen. Voor waarde scheppen moet u hier niet zijn, het is geen vergelijking met technologie.

Toyota steekt er met kop en schouders bovenuit en FCA en Renault hobbelen er achteraan. Vandaar ook deze voorgenomen fusie? Ze zijn gewoon te klein met de kostbare technologische revolutie naar elektrisch en van zelluf zonder handen rijden voor de deur.

Renault €14,8 miljard euro

FCA €15,8 miljard euro

Peugeot €18,6 miljard

Volkswagen €71,9 miljard

BMW €41,2 miljard

Daimler €50,6 miljard

Volvo: €21,2 miljard

Ford €35,0 miljard

General Motors €44,5 miljard

Tesla: €30,0 miljard

Toyota: €173,2 miljard

Nissan €22,6 miljard

Wie zijn er nog meer kandidaat om te worden overgenomen of te fuseren? PSA, Volvo (dat al een Chinese grootaandeelhouder kent) en... Tesla?! Leuk, er zit weer fantasie in de autosector.

Update 10:00: Adviesje

Er is nu zeggen en schrijven één adviesje. Van welgeteld één eurootje ook nog maar. Van Kepler Cheuvreux voor Randstad, zal wel zijn omdat het halve Europese Parlement een andere baan kan gaan zoeken :-)