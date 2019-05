Fondsenrondje: Dobberen rond 550

De AEX begint de dag met een aardige plus van 0,3%. Hiermee presteren we in lijn met de DAX (+0,5%) en CAC (+0,4%).

De Amerikaanse President Donald Trump helpt de markten vandaag een klein beetje omhoog. Hij zei op de persconferentie met de Japanse premier Shinzo Abe, dat hij nog altijd vertrouwen heeft in een eventuele deal met de Chinezen.

Het is dat vandaag de defensieve zwaargewichten Royal Dutch Shell (+0,1%) en Unilever (-0,1%) achterblijven, anders hadden we het in Amsterdam nog wat beter gedaan. Aan de andere kant zijn deze twee fondsen de laatste weken goed blijven liggen.

Eerlijk gezegd is het niet meer dan logisch dat het cyclische spul op deze positieve handelsdag wat harder omhoog gaat. Dalers onder de hoofdfondsen zijn er nauwelijks. Alleen Relx (-0,8%) kent een zwakke dag, maar de dataleverancier noteert slechts een paar procent onder haar all time high.

Intertrust aan kop

Tot de grootste stijgers op het Damrak behoort Intertrust met een winst van 2,1%. Een succesje kan de financieel dienstverlener wel gebruiken, want sinds de beursgang in het najaar van 2015, is de koers nauwelijks gestegen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Overigens kwam de IEX beleggersdesk vanochtend met een analyse- en advieswijziging langs.

Brede markt

De AEX gaat 0,3% omhoog en presteert in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 0,1% en noteert 15,0 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,2% in de plus.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,119 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,06%) en Duitse (-0,12%) rente dalen dalen een basispuntje.

Goud (+0,2%) loopt iets op.

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+1,2%) herstellen verder.

Bitcoin (+8,8%) stoomt op richting de $9000-grens.

Het Damrak

ASR (+1,4%) loopt het dividend van afgelopen vrijdag grotendeels weer in. Ook Aegon (+1,1%) en NN Group (+0,9%) liggen er goed bij.

ING (-0,1%) valt een beetje tegen.

PostNL (+1,9%) begint met een voorzichtig herstel. In de maand mei is de koers van de post- en pakketbezorger zo'n 30% gedaald.

TomTom (+2,0%) gaat goed sinds het superdividend.

Kiadis (+2,2%) heeft aanvullende onderzoeksdata ingeleverd bij de Europese toezichthouder voor het medicijn ATIR-101. Kiadis treft voorbereidingen #KiadisPharma https://t.co/xuLPhYLQod — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 27, 2019

Adviezen