Inderdaad weinig constructief en opbeurend nieuws voor de beurs. Trump gijzelt in feite de hele wereld, in het bijzonder de beleggers met zijn bewering dat er binnenkort 'een goede deal' met China in het vat zit. Punt is alleen dat Trump volgend jaar graag opnieuw gekozen wil worden, en China niet te maken heeft met een dwingende tijdslijn.



Het gaat er om spannen de komende tijd. Lukt het de leiders tot een billijke oplossing te komen? Of sudderen we voort en komen we ongewild op de zeephelling richting groeivertraging of erger nog, recessieachtige verschijnselen.



Juist in onzekere tijden waarbij stocks, bonds en valuta's heftige schommelingen kunnen vertonen, bied een positie in edelmetalen een goed alternatief. In het bijzonder goud en zilver waarbij zilver ver achter is gebleven bij het goud. (zie goud en zilver ratio boven '80' ).



Het is soms beter even geen positie te hebben in stocks, dan geirriteerd gaan wachten op herstel.



Nog even iets over ING. Als ik kijk naar de argumenten voor een koersstijging voor ING, dan kan ik er niet een bedenken, ja, een schamel technisch herstel naar max. Euro 10,30. Als ik argumenten bekijk voor verdere koers afkalving dan kan ik er wel een paar noemen:



1: ING heeft intenties en is mogelijk een overname van CB bank aan het voorbereiden. Gevolg: emissie / aandelenverwatering, dus lagere koers van het aandeel.



2: Overtollige longposities welke beleggingsfondsen, vermogensbeheerders en andere beleggers aanhouden worden gedecimeerd nadat het besef is gekomen dat de ING groeimotor gaat haperen.



3: Naast de specifieke winstvertraging voor ING voor de komende periode, beseft 'men' tevens dat ook economische vooruitzichten o.a. door de voort wakkerende handelsoorlog verder onder druk komen te staan.



4:Last but not least, zijn er professionele partijen die kennis hebben van het bovenstaande en handig gebruik maken van de situatie om 'in de wind te gaan' of short te spelen in het aandeel ING. Daar is niets mis mee, ieder kan- en mag een handelsmethodiek toepassen welke het beste aansluit bij hun visie.



Pas als het kader van ING bereid is meer duidelijkheid te geven over de huidige stand van zaken binnen het bedrijf, de verschillende interestvoeten herstellen, de economische situatie verbetert of ING een aantoonbaar onderscheidend bedrijfs- c.q. verdienmodel kan tonen aan zijn investeerders (beleggers die risicodragend kapitaal verschaffen) kan het tij keren voor deze ambitieuze maar zeer cyclische bankier met internationale allure.