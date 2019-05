De euro stijgt een beetje naar 1,12. Het valutapaar laat daarmee ongeveer de minste reactie van iedereen zien op de Europese stembusuitslag?

Die is wellicht niet onverwacht en de markten dichten het Europese Parlement geen echte echte macht toe, ik denk dat u het in die hoek moet zoeken.

De opvallendste politieke verschuivingen in Europese lidstaten: https://t.co/vfRCAjtAmF — NU.nl (@NUnl) May 27, 2019

Of iedereen vlucht in bitcoin? Onzin natuurlijk, maar dat steeg gisteren zomaar 15%. Het is meteen het enige andere nieuws en wapenfeit dit weekend. Verder is er nu niets te doen, zijn er geen cijfers, is er geen bedrijfsnieuws, er is geen advies, is de agenda leeg en is de VS ook nog dicht. Dit belooft niet veel swingends.

Bitcoin soared to the highest level in a year, extending a run that’s seen prices more than double https://t.co/ogzcWr0qQy — Bloomberg Markets (@markets) May 27, 2019

Vooruit, dit is ook best brekend. Op 50/50 basis stelt Fiat Chrysler voor.

Fiat Chrysler submits proposal for a merger with Renault https://t.co/EIJhsydur5 — CNBC (@CNBC) May 27, 2019

Er is nu niet veel bijzonders op beursopening. De komende week kunnen de stieren wel wat inspiratie gebruiken. In de AEX grafiek staat een lagere bodem en topje, vandaar.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda:

09:00 Ageas notering €2,20 ex-dividend

14:30 Ackermans & Van Haaren AvA

VS dicht

En dan nog even dit

Intussen in China:

China's April industrial profits see biggest drop since 2015 as trade standoff worsens https://t.co/FKql4kUQj7 — Bloomberg Markets (@markets) May 27, 2019

Dat is snel:

WATCH: Huawei will immediately lose access to Android operating system updates following Google's plan to suspend some business with the Chinese tech giant https://t.co/D0pxbUIXRv via @ReutersTV pic.twitter.com/lRxz4MgLbM — Reuters Business (@ReutersBiz) May 26, 2019

Dit biedt kansen voor anderen, maar voor wie?

Samsung may gain from Huawei's plight in ongoing trade war - Fitch https://t.co/IuX7j7lXUq pic.twitter.com/VEmHRHvR1B — Reuters Business (@ReutersBiz) May 27, 2019

Nu al?

Cash stays king as nervous investors stash dough ahead of summer lull https://t.co/TbKaHx7kPK pic.twitter.com/lemMPwY81u — Reuters Business (@ReutersBiz) May 26, 2019

Nog één keer dan:

WATCH: Former Tesla bull makes $10 worst case call on China worries, waning demand. See more in this week's tech playlist @ReutersTV pic.twitter.com/jcV2n366Tm — Reuters Business (@ReutersBiz) May 26, 2019

Tot slot nog even:

For how long can Huawei survive without parts and software from Qualcomm, Google and others?



"The U.S. manages its own companies. The U.S. is not the international police. They can't manage the whole world," says Huawei's CEO https://t.co/DkxhO2e9QH pic.twitter.com/SCJcOwmdf7 — Bloomberg (@business) May 27, 2019

