De komende 5 jaar zal de robotisering een enorme versnelling van groei en omvang gaan krijgen.

Veel studenten zullen als eerste gaan voelen, dat hun gedroomde baan nog net wel bestaat, maar dat de huidige houder van de baan, geen plaats voor hen zal willen maken. 'Deze heeft zelf nog 25 jaar loopbaan voor zich'.

Via een eiseninflatie, zullen de studenten de banen van de lager-opgeleiden gaan bezetten en daarmee een 'drukgolf' op de arbeidsmarkt gaan veroorzaken. Ik volg de uitzenders daarom op de voet. 'De kanaries in de kolenmijn, in deze '.