Hét nieuws van vandaag hebben we nog te goed. Onze uitslag is (al min of meer bekend), maar let vanavond vooral op Duitsland, Frankrijk, Italië en ja, ook VK.

Hamvraag is hoeveel de eurosceptische en zelfs anti-EU partijen winnen, of verliezen. De euro kan gaan lopen vanaf 23:00 uur. Hoeft niet, kan wel.

Verder is er eigenlijk geen nieuws dit weekend. Dit brengt ons weer bij het centrale thema van deze maand. Is het nou the dollar is our currency, but your problem, zoals het origineel uit 1971 luidt, of is het anno nu the yuan is our currency, but your problem?

World faces 'clear and present danger' from trade war escalation https://t.co/D88TqTyGk4 pic.twitter.com/2VOPkiYqwk — Reuters Business (@ReutersBiz) May 24, 2019

Spot-on

Citaatjes van de OECD in dat stuk, die klip en klaar het risico cijfermatig duiden, hoewel dat natuurlijk altijd een slag in de lucht is. Het geeft wel een idee.

Trade tensions are the main reason that growth in the global economy will weaken to 3.2% this year, the slowest pace in three years and down from rates of about 5% before the financial crisis a decade ago, the OECD said.

The world economy is expected to pick up slowly next year, but only if Washington and China drop their latest tariff moves.



The impact could be a lot more severe if Trump follows through on his latest threat to hit a further $300 billion of Chinese imports with tariffs and China retaliates again. That kind of tariff escalation, plus the associated rise in uncertainty about a broadening of the trade war, could lop about 0.7% off the world economy by 2021-2022, the OECD said.

In deze terugblik op vorige beursweek gaat Bloomberg hier ook op in.

This was the week markets finally woke up to the global wall of worry https://t.co/6hsrnCHePW — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2019

Nog nooit van dit huis of deze meneer gehoord, maar deze opmerking over excuse en trigger uit dat stuk is denk ik spot-on.

“The market needed an excuse to correct and the trade-war headlines were the trigger, but the underlying weakness is much more complex than that,” said Alberto Tocchio, the chief of Heron Asset Management. “A continuous deterioration of the macro environment, high valuations and political/geopolitical uncertainty are also weighing on markets.”

De grote jongens sluiten zich hier bij aan:

The heart of all this is not the trade war itself, but its potential impact on global economic growth. A slew of economists at Wall Street’s biggest firms and beyond took a bearish lurch this week, with the likes of Goldman Sachs Group Inc. and JPMorgan Chase & Co. rewriting forecasts for how bad the protectionist showdown will get.

Nog een keer Bloomberg:

The timing is not ideal. Economic barometers worldwide have showed signs of softening, with data on Thursday showing a gauge of U.S. factory activity dropped to a nine-year low. Beyond chipmakers, other companies also seen as proxies for growth have been struggling, leading the weekly drop.

Enfin, beide presidenten ontmoeten elkaar naar verluid over een maand op de G20. Tot die tijd is er iedere dag kans op nieuwe en ingetrokken maatregelen, toenaderingen en afwijzingen, plaagstoten en liefkozingen en noem maar op. Ofwel, opgeluchte en bezorgde koersen, om de networks maar voor te zijn.

Wat zeggen de grafieken?

Ik pak er een resem grafieken bij, om te laten waar de risico's vooralsnog neerslaan. Als eerste de MSCI World Index. Met deze quote van die Tocchio is de index meteen geduid? The market needed an excuse to correct and the trade-war headlines were the trigger. Meer dan dat is de daling namelijk nog niet?

De MSCI Emerging Markets Index echter daalt harder. Ik heb hier geen bar chart van, maar zeg het maar: buy the dip? Beide indices zijn in dollars.

Met een beetje fantasie laat het Damrak hetzelfde beeld zien. De grote AEX komt net even met een paar procent van haar laatste top af. (Defensieve) waarden als Unilever, Relx, Wolters Kluwer en Heineken flirten zelfs met all time highs. Ahold Delhaize is de grote uitzondering.

De kleine AMX met al die cyclische waarden zit daarentegen ook in een dip, om van individuele waarden als AMG, BAM, Aperam, Besi, Air France-KLM en PostNL maar te zwijgen. Dalingen tot ruim 30% aan toe.

Hetzelfde geldt voor sectoren. Met vooral de War on Huawei zijn het vooral de vroegcyclische technologie-aandelen die deze maand de tol van de handelsoorlog betalen, ofwel met name de chippers. Ik val u al sinds de daling een maand geleden inzette al lastig met de Philadelphia Semiconductor Index, de SOX.

ASML en NXP Semiconductors zitten ook in deze dertig internationale namen kennende chipindex, met alles en iedereen er in die er toe doet. U ziet het, het ding flirt met een bear market, nadat een maand geleden er nog een all time high op het bord stond. Risk happens fast, zeker onder chippers.

Nog zo'n windvaan voor de wereldeconomie, grondstoffen of commodities. De Thomson Reuters CRB Commodity Index (een gewogen mandje) spreekt boekdelen. Buy the dip, iemand? Dat is wel het grappige van buy the dip (-10%), u denkt altijd dat het het te vroeg is en de boel nog veel lager kan en gaat.

Al die keren dat ik zelf in de afgelopen jaren de dip kocht (voor AEX en wereldindex), dacht ik dat ook en durfde ik eigenlijk niet. Ik deed het toch, want -10% = -10% en strategie = strategie. Inderdaad, achteraf was het iedere keer spot-on. De laatste keer was afgelopen kerst en oud & nieuw.

Nog zo'n bleeder. De financials zijn ook zwaar de klos door de haperende economie (toenemend risico op defaults) en de rentedalingen. Ik loop even een paar Euro Stoxx sectorindices af, hier de Euro Stoxx Banks Index:

Wat dacht u van de auto-industrie en toeleveranciers? De Euro Stoxx Automobile & Parts Index:

Natuurlijk, onder meer de bouw ook. BAM, Heijmans en VolkWessels staan niet op zichzelf. De Eurostoxx Construction & Materials Index:

Ik zei al dat Unilever op en rond haar all time staat. Ze is niet de enige. Hoezo correctie, dip of zelfs bear market? De Eurostoxx Food & Beverages Index, defensiever is er bijna niet, dendert gewoon door:

En de rest van de grafieken

Eens zien hoe de rest van de markt hier tegenaan kijkt. Om te beginnen flirten de rentes weer met de laagste standen ooit, met uitzondering van de VS dan. Hier ziet u de Duitse en Amerikaanse tienjaars rentes. De standen en richting zeggen maar één ding: risk-off.

Extraatje, onze tienjarige Wopkes naderen ook het nulpunt. Ik moest van de week hard lachen om die zogenaamde groene twintigjaars lening die ons land uit gaf tegen 0,5% en kijk niet raar op als zelfs die binnenkort rood noteren. Dat is dan voor straf? Serieus, Mr. Market houdt niet van doelbewust foute labels.

In het vorige decennium plakten we AAA-labels op meuk en rommel en dat kwam ons duur te staan in de kredietcrisis. Nu plakken we groene en duurzame etiketten op wat doodgewone dingen zijn en - hoewel ik nu nog niet zou weten hoe of wat - iets in mij zegt dat zoiets een keer als een boemerang terug komt.

Ik zie die hype en mode - tot DNB en AFM aan toe - om vooral groen en duurzaam te gaan, als hetzelfde om toch vooral dotcom zonder omzet en winst te gaan (1995-2000), of om uw huis als pinautomaat te gebruiken en zoveel mogelijk gratis geld uit de bank te trekken (2000-2008). Met z'n allen één kant uit.

We weten hoe dit afliep. Beleggen doet u naar mijn nederige overtuiging voor rendement en niet voor een betere wereld. Dat is gewoon een kwestie van doen - niet dus, we vliegen bijvoorbeeld al meer - of stemhokje. Als u én én wilt, loopt u het risico dat u twee keer van een kouwe kermis thuis komt.

Volgende item, de volatiliteit. U ziet hier zowel de AEX (oranje) als de S&P 500 VIX Index (paars). Dit zijn standen die eerder op risk-on dan risk-off duiden. Niet onlogisch, want ik liet u al zien dat de markbrede indices nog geen centje pijn vertonen.

Om het rondje af te maken, de dollar trekt aan en dit duidt misschien ook wel op een bescheiden risk-off modusje?

Conclusie

Kortom, grof afgerond slaat het risico vooralsnog neer bij de cyclische aandelen en blijven defensieve waarden nog redelijk goed liggen. Het is anybody's guess of dit the beginning of the end, of the end of the beginning is, om Sir Winston Churchill losjes te citeren. Misschien is de gulden middenweg wel de meest wijze.

Nee, er komt (de komende jaren) geen kant-en klaar handelsverdrag tussen VS en China, waarna alles weer koek en ei is en ze lang en gelukkig samenleven. Beide landen vechten om hegemonie op deze planeet, zowel in economisch, technologisch, politiek en militair opzicht en dat duurt nog wel even.

Nee, er komt ook geen volkomen uit de hand lopende handelsoorlog. Ten eerste kijkt president Donald Trump net als wij de hele dag koersen en als de eerste de beste paniekparticulier schrikt hij van hevige dalingen. Dan twittert hij wat liefs richting zijn Chinese collega Xi Jinping en trekt soms weer handelskeutels in.

Wat de Chinese president doet, vindt en hoe ver zijn macht reikt, is ondoorgrondelijk, maar China kan zich geen full-blown handelsoorlog permitteren. Er moet nog een half miljard mensen uit de armoede en de middeleeuwen worden verheven, zo simpel luidt de opdracht voor Beijing. Daar helpt geen handelsoorlog aan.

Bovendien exporteert het land veel meer naar de VS dan andersom, wat China minder slagkracht geeft. Xi denkt wellicht beter zaken te kunnen doen met eventueel een opvolger van Trump en die laatste kan weer denken dat zijn Chinese ambtgenoot eens de zenuwen krijgt van imploderende exporten.

Kortom, het is een potje pokeren tussen VS en China en dat gaat misschien nog jaren of nog langer duren. Wat telt is of het tussen de oren van wereldwijd consumenten en ondernemers gaat zitten en of die al dan niet de hand op de portemonnee gaan houden. Dat is ook het grote risico voor aandelen en beurzen.

Zo niet, dat kan het ook maar zo dat we het dieptepunt van de economische cyclus al hebben gezien. Ondanks dat er nog geen wereldwijde recessie is geweest. Ach en anders hebben we altijd de centrale banken nog, die niet te beroerd zijn om weer vol op het orgel te gaan, als het tegen gaat zitten.

Agenda

Van de agenda hoeven we het niet te hebben deze week. Er zijn geen bedrijfscijfers en we moeten nog anderhalve maand wachten tot het Q2-rondje begint. Het is de ook de vraag of er de komende tijd veel winst- en omzetwaarschuwers komen met die overwegende slappe en voorzichtige outlooks.

Deze week zijn er herziene BBP-cijfers (onder andere de VS), inflatie, een Chinese inkoopmanagersindex en dat is het. Denk alleen niet dat als de agenda geen in het oog springende punten kent of leeg is, da de koersen zich dan ook gedeisd houden. Juist op onverwachte momenten wil het wel eens... vaak genoeg gebeurd.

Morgen is de VS dicht en ondanks dat het donderdag Hemelvaartsdag is, zijn de beurzen volgens mij overal gewoon open. In ieder geval in Amsterdam, New York, Londen, Frankfort, Tokyo, Hongkong en Shanghai. Verder is er dit weekend één fondsnieuwtje. Eens zien wat KPN er morgen van bakt?

De samenwerking met Huawei wordt bij KPN ‘de hoeksteen’ van de digitale transformatie genoemd.https://t.co/dZCRCYpIet — Trouw (@trouw) May 26, 2019

Srollen maar:

27 mei

VS dicht

09:00 Ageas notering €2,20 ex-dividend

14:30 Ackermans & Van Haaren AvA



28 mei

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen jun 10,5

10:00 EU groei geldhoeveelheid apr 4,3%

11:00 EU consumentenvertrouwen mei -6,5

15:30 Gemalto AvA

15:00 VS Case Shiller huizenindex mrt 0,2%

16:00 VS consumentenvertrouwen mei 129,8



29 mei

06:30 Nederland producentenvertrouwen mei

08:45 Frankrijk BBP Q1 herziend 0,3% QoQ

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage mei 4,9%

10:00 Kiadis Bava

10:00 Probiodrug AvA

13:30 NN Group AvA



30 mei

14:30 VS BBP Q1 tweede herziening 3,1%

14:30 VS wekelijkse jobless claims



31 mei

01:30 Japan inflatie CPI mei 1,2%

04:00 China NBS manufacturing PMI mei 49,9

09:00 NN Group notering €1,24 ex-dividend

09:00 Hydratech notering €2,70 ex-dividend

10:00 Italië BBP Q1 herziening 0,2% QoQ

14:00 Duitsland Inflatie CPI mei 0,3% MoM

14:30 VS persoonlijke uitgaven apr 0,2% MoM

15:45 VS Chicago PMI mei 53,7

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mei 100,0

Waarderingen

Geopolitiek of niet, uiteindelijk zijn op lange termijn omzetten, winsten en rentes die de beurzen bepalen. Hoe staat het daarmee? Q1 was natuurlijk niet goed, maar dat wisten we van te voren.

Voor Q2 zijn de verwachtingen ook niet best.

$SPX EPS estimate for Q2 has declined by 6.5% over the past 12 months and by 1.9% since March 31. https://t.co/jBtVQlncOq #earnings pic.twitter.com/rgdu4A9rEi — FactSet (@FactSet) May 25, 2019

Dit is waarom ik zelf geen winstwaarschuwingentsunami verwacht:

76% of $SPX companies (80 of 105) have issued negative EPS guidance for Q219, which is above the 5-year average of 70%. https://t.co/puECBIc2yO #earnings pic.twitter.com/iDdNl7mEy0 — FactSet (@FactSet) May 25, 2019

Onder de motorkap ziet het zo uit. Eerst de S&P 500. Goedkoop is anders, maar duur ook, toch? Merk op dat er weer een verschil tussen dividendrendement en yield begint te ontstaan, mede daarom liggen wellicht defensieve aandelen relatief goed. In Europa speelt dit nog veel meer.

Zie bijvoorbeeld onze AEX die nu weer 3,6% dividendrendement doet versus die 0,1% van Wopke. Net als bij de S&P 500 staat ook de omzet- en winstverwachtingen hier even stil. Onze aandelen zijn trouwens nu net zo duur als juli vorig jaar, toen de AEX topje 576,90 neer zette.

De MSCI World Index ziet er ook niet onaantrekkelijke uit tegen 14,6 keer de verwachte winst en 2,9% dividendrendement? Let wel, dat wil niet zeggen dat er geen bear market kan komen, of misschien wel een krach. Kan altijd, maar gelet op de huidige winsten, omzetten en winstdeling is de markt aardig geprijsd.

Succes deze week en Bloomberg praat u verder bij:

THREAD 1/ We’re heading into another busy week for the world economy, according to @simonjkennedy https://t.co/shWnmH63tw pic.twitter.com/SjDDU4hogA — Bloomberg Economics (@economics) May 26, 2019

Anders Corné wel:

Als u altijd alles beter weet, dan heb ik deze nog voor u. Prettige zondag verder en tot morgen, tot voorbeurs.