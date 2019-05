HAA 2019: 3 tips van Jos Versteeg Categorie: Beurs vandaag

Zes experts somden tijdens de Hollandse Aandelenavond van BNP Paribas en IEX veelbelovende aandelen op. Jos Versteeg (InsingerGilissen) noemt 3 kanshebbers én een short-kandidaat. Tip 1: Fugro 'Voor Fugro is het een heel moeilijk jaar geweest. Maar de koers is achtergebleven bij de stijging van de olieprijs. De exploratiemarkt is nu aan het versnellen. De grote oliebedrijven gaan weer investeren. De orderportefeuille voor onderzoek is bij Fugro in de tweede helft van 2018 gestegen met 50%. De olie trekt aan en dus ook de kasstroom voor Fugro. Als het mis gaat, dan gaat het flink mis. Maar als het goed gaat - en kijkend naar de olieprijs dénk ik ook dat het goed gaat - dan is 14 euro een realistisch koersdoel." Tip 2: Besi "Besi kent flinke schommelingen, maar dat betekent dus ook dat er stevige herstelbewegingen zijn. De processormarkt draait goed en dat moet ook zijn weerslag kunnen hebben op Besi." Tip 3: ArcelorMittal "Chinese staalfabrieken worden gesaneerd omdat de luchtvervuiling enorm is. Dat betekent kansen voor Europese staalbedrijven. Arcelor verkoopt ook ijzererts en de prijs daarvoor is stevig gestegen. Arcelor kan wellicht herstellen tot 27 euro." Short: BAM "Het gaat inderdaad beter met de bouw, maar ik had BAM jarenlang in mijn portefeuille en ik werd zo gék van al die bleeders jarenlang. Er is altijd wel wat. Met de Zeesluis in IJmuiden is er ook nog steeds narigheid en er komt telkens weer iets uit de kast." De Hollandse Aandelenavond 2019 werd georganiseerd door BNP Paribas en IEX. U kunt het complete webinar nog terugkijken op de site van BNP Paribas (klik op de bordeauxrode button rechts op de pagina).

