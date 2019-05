Slot: -1,9%

De AEX (-1,9%) heeft het herstel van vorige week niet door kunnen zetten. Een duidelijke oorzaak is er niet, al is er nog geen enkel zicht op een einde van de handelsoorlog.

Het zijn daarom de defensieve namen die goed blijven liggen. Het saaie Unilever zet vandaag gewoon een nieuwe all time high op het bord. Het concern bewijst al sinds jaar en dag dat het ook in slechte beursjaren gewoon haar ding doet.

Dat is licht groeien, de marges verhogen en een keurig dividend uitbetalen. In de onderstaande grafiek ziet u de operationele kasstroom van Unilever. Simpel gezegd: het geld dat verdiend wordt met de bedrijfsactiviteiten.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Afgelopen jaar bedroeg de operationele kasstroom €9,05 miljard. De laatste jaren is er sprake van stagnatie, maar binnen tien jaar wist Unilever hem met 70% omhoog te krikken. Interessanter is nog dat de dalen zeer beperkt zijn. Zelfs in crisisjaar 2009 werd er meer cash gegeneerd.

Wolters Kluwer

Een tweede defensieve haven die deze week een nieuwe all time high op het bord zette, is Wolters Kluwer. Op het forum van deze dataleverancier is het bijna altijd stil, maar toch hebben beleggers dit jaar een rendement van 22% kunnen incasseren.

Een leuk voorbeeld dat saaie beleggingen ook uitstekende rendementen kunnen boeken. De kracht van het bedrijf is dat het stiekem de omzet en winsten weet te verhogen. Dat nota bene ieder jaar.



Klik op het plaatje voor een grote versie

De organische omzetgroei (groei op eigen kracht, dus zonder overnames etc) laat zelfs een versnelling zien. Wolters Kluwer is ook dit jaar goed op weg die 4% vast te houden. Zeker in tijden van een lage rente worden dit soort aandelen opgepikt.

De enorme koersstijging heeft er wel voor gezorgd dat het aandeel niet goedkoop is. Met een getaxeerde K/W van 23 is het aandeel priced for perfection. Maar goed, dat mag ook wel, gezien het goede trackrecord.

Goud veilige haven

Goud (+0,5%) laat zich van haar goede kant zien. Het edelmetaal houdt het hoofd goed boven water in een week waarin alle aandelenindices hard naar beneden gaan. Dan is het niet onlogisch dat de meest volatiele indices, zoals de AMX (-2,5%) en Nasdaq (-2,6%) de grootste klappen krijgen.

Rentes

Weinig grote bewegingen in renteland. Alleen de Italiaanse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt maar liefst negen basispunten. De Nederlandse yield blijft stabiel op 0,08%.

Over naar de lijstjes

AEX deze week -1,9%

AEX deze maand -3,9%

AEX dit jaar +12,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +14,6%

AEX

De betalingsdienstverleners lagen er deze week goed bij. Niet alleen Adyen wint 5,2%. Ook het geplaagde Wirecard (+10,3%) zat in de lift. Verder heeft Galapagos (+4,7%) uiteraard geen last van de handelsoorlog tussen de VS en China.

ASML (-6,8%) werd gedumpt door het gedoe rondom Huawei. ASR (-4,6%) ging vandaag €1,09 ex-dividend dus dat verlicht de pijn. ING (-3,5%) is hard op weg de jaarwinst te verspelen.

AMX

Ik heb goed nieuws voor de aandeelhouders van PostNL (-9,2%): de komende twee dagen is de beurs dicht. Overigens heb ik vandaag extra aandelen bijgekocht op €1,598, maar dat is vooralsnog geen succes gebleken. Zelden zo'n beroerd aandeel in portefeuille gehad.

Ook Besi (-9,5%) kreeg een pak rammel. Branchegenoot ASMI (-3,6%) weet de schade een stuk beter te beperken. Winnaars zijn er nauwelijks. Alleen de aandeelhouders van TomTom (+11,7%) mogen we feliciteren. Year to date staat het navigatiebedrijf weer in de plus.

ASCX

Kiadis (+6,6%) loopt op schema om in Europa voorwaardelijke goedkeuring te krijgen voor zijn geneesmiddel ATIR101. Rots in de branding Sligro (+2,5%) doet het ook niet onaardig.

Voor de rest staan er alleen maar rode cijfers op de borden, al is die min van 5,2% voor Van Lanschot Kempen niet terecht. Het aandeel ging vandaag €1,45 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd is bank/vermogensbeheerder een procentje gestegen.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan een vooruitblik op de volgende week.