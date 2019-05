Aan de Vivat-Anbang soap kan je weer zien hoe betrouwbaar de Chinezen zijn. Ook bij Anbang was het weer volstrekt mistig wie er eigenlijk de eigenaar was en wie de zeggenschap had. Bij een verzekeraar lijkt me dat toch wel het minste waar je inzicht in wil hebben. Als je je telecomnetwerk niet door de Mexicanen durft te laten beheren, zou ik het al helemaal niet door de Chinezen laten bouwen.