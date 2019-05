Liveblog: Boris Johnson favoriet

Update: 14:45 uur: Dalende orders duurzame goederen

De orders voor duurzame goederen daalden in april met 2,1% ten opzichte van maart. Dit is marginaal slechter dan verwacht. De beurzen bewegen geen milimeter op het cijfer. De AEX noteert nog altijd een keurige plus van 0,9% (NK).

Update: 14:20 uur: Boris Johnson favoriet

Boris Johnson wordt de grootste kans toegedicht om het stokje van May over te nemen (NK).

PREDICTION: Chance of becoming next British PM



Boris Johnson: 40%

Dominic Raab: 17%

David Lidington: 14%

Andrea Leadsom: 10%

Michael Gove: 10%

Jeremy Hunt: 9% pic.twitter.com/YoV3TqEkOU — The Spectator Index (@spectatorindex) May 24, 2019

Update 14:15 uur: Geen paniek door aftreden May

De koers van het Britse pond bewoog nauwelijks op het bericht dat de Britse premier Theresa May opstapt. Op dit moment stijgt het pond 0,02% ten opzichte van de euro. Klein bier dus (NK).

Ik zag net een kop dat het pond in waarde stijgt nadat May had opgezegd. Ja, de klopt, maar je moet wel een heel sterk vergrootglas hebben. pic.twitter.com/e6y5BLvCbv — Corne van Zeijl (@beursanalist) May 24, 2019

Update 11:15 uur: Sold in May dan maar

Het waren drie rumoerige jaren... Per 7 juni is ze vertrokken, wie volgt haar op?

Pond reageert amper op officiële vertrek Britse premier Theresa May, was natuurlijk al verwacht en ingeprijsd. Dit is tick-by-tick: pic.twitter.com/JmVmvpESTb — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 24, 2019

Update 10:30 uur: ECB en aandelen

Als de economie hapert, springt de ECB wel weer in, is misschien een soms wel en soms niet uitgesproken consensus op de markten. Hoe dan? Reuters heeft een overzichtsartikel gemaakt van de hele gereedschapskist van de centrale bank. Believe me, it will be enough, kan u bijna president Mario Draghi zelf citeren.

Trawling the toolkit: how can the ECB combat economic downturn? https://t.co/YOfslDbCo0 pic.twitter.com/1kfGi9r6tN — Reuters Business (@ReutersBiz) May 24, 2019

Reuters kijkt ook naar deze optie, misschien de meest controversiële: aandelen kopen, als dan niet via trackers. BoJ en SNB doen het ook. Het persbureau laat zich uit niet over de waarschijnlijkheid. Let daarom op of er Europese Centrale Bank-presidenten of hoge ECB-bobo's zijn die hier balletjes over gaan opwerpen.

Want het lijkt me dat als de ECB het al overweegt, men eerst even de markt gaat polsen hoe hier tegenaan wordt gekeken. En zo ja, dan gaan ze dat zeker ook in de week leggen.

Update 10:20 uur: Daar is Nina weer. Nee, was

Vage constructies, gedoe, geschuif, onduidelijkheden, poppetjeswisselingen en vooral schulden, heel veel schulden. U verwacht het niet en u leest het ademloos... Sorry hoor, maar is deze dame niet een wandelende rode vlag?

Hoe sapjesbedrijf Natur, waar Nina Storms als oprichter en aandeelhouder bij betrokken is, op de fles ging. Reconstructie: https://t.co/yvhz51thaq pic.twitter.com/S9FIpzT2s1 — RTL Z (@RTLZ) May 24, 2019

Update 10:05 uur: OCI

Hoe laat het persbericht is verschenen weet ik niet, maar in ieder geval rollen bij mij vanaf 09:58 uur de headlines over het scherm. OCI is ineens door met Q1's. Die mag u heel snel vergeten zoals u ziet, maar in Q2 moet het allemaal gebeuren en wordt er hopelijk geoogst.

Update 09:15 uur: Vivat

Mooi stukje van DFT. De deadline is 5 juni en het gaat om:

Aegon/Blackstone

NN/Athora

ASR

Allianz/Lifetri

Wie de beste papieren heeft, meldt de krant niet. Voor de beurs is het denk ik het leukste als ASR de uitverkorene wordt, want dan komt er een emissie en dat levert nog wel eens reuring, gedoe, spanning en sensatie op.