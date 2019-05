Slot: Een héél slechte dag

Uitgerekend op de dag van de Europese verkiezingen zit ik hier de slotcall te doen van mijn collega Niels (morgen is hij er weer). Hij is actief in een partij, vandaar. Mijn collegialiteit komt me vast op een extra tax te staan :-)

Overigens hebben we nog nooit aan stemadvies gedaan op IEX. Spreekt u ons aan op op onze meninkjes over de beurs, voor politiek kunt u op genoeg adressen elders terecht. Overigens, GeenStijl en maurice de Hond beloven vanavond een exitpoll en die was de vorige keer in de prik. Misschien dat de euro erop beweegt.

En nu moet ik echt over de beurs van vandaag beginnen en dat is geen pretje. Meer nog dan de koersdalingen zijn het nieuws en de data vandaag ronduit slecht. Ja, de koersenborden kleuren kneiterrood, maar uiteindelijk staan de meeste indices nog maar een handvol procentjes onder hun top van vorige maand.

Over het nieuws en die data: hoe langer hoe meer individuele bedrijven raken betrokken in de handelsoorlog, omdat ze geen zaken meer kunnen of willen doen met Huawei. Bovendien dringt het besef op de markt door dat die handelsoorlog niet zomaar in een verdrag eindigt, en de economische data zijn ronduit slecht.

De Duitse inkoopmanagersindices zijn beroerd en die van de VS nu ook. De flash Markit Manufacturing PMI over mei is uit op de laagste score in negen jaar: 50,6. Grote gevaar voor de beurzen en markten is nu dat het sentiment verslechtert, iedereen de hand op de knip houdt en economie, omzetten en winsten vertragen.

Zo ver is het nog niet, eerst het marktoverzicht. Ik geef u mijn eigen dashboard maar mee. Alleen de volatiliteit, Bund future, goud en bitcoin kleuren groen. Ja en Tesla ook, maar dat is weer een verhaal op zich. Wat valt op?

Alle Europese indices doen het met een rode één voor de komma en Italië zelf een twee.

Wall Street bakt er ook niks van. Chipindex SOX (niet afgebeeld) doet -2,5% en zit op randje formele bear market.

De volatiliteit ontploft en leg mij maar uit waarom Flow Traders -2,3% doet.

De dollar doet heel raar vandaag, op en neer en heen en weer, maar zakt per saldo naar 1,116.

Of olie even netjes in de grond wil blijven zitten, lijken zowel WTI en Brent te zeggen met die enorme minnen. U begrijpt meteen het lot van uw oliewaarden vandaag, auw.

Goud plust een procentje (risk-off?) en bitcoin probeert het ook weer eens.

Mist u nog een item, de rentes. Die dalen, ofwel veilige staatsobligaties stijgen en ik heb er eentje gearceerd. De VS yield implodeert, ofwel er is een vlucht in Amerikaans staatspapier.

Beursplein 5

Op het Damrak had Lucas Bols voorbeurs cijfers en die -0,7% vandaag moet u maar zien als gevoelsstijging. Overigens is de trading update niet al te best. Helaas, het nog korte beursleven van het fonds is nog geen doorslaand success gebleken en dan druk ik het nog redelijk zacht uit.

Dit zijn de adviezen:

Heineken: naar add van reduce - AlphaValue

Unilever: naar €62 van €57 - Morgan Stanley

ASMI: naar €70 van €60 - ING

TomTom: naar €10,25 van €9 - Kepler Cheuvreux

Veel verwarring is er vandaag over de koers van het gesplitste TomTom (9:16). Helaas hadden we de koers ook in alle mogelijke varianten - wij zijn ook maar afhankelijk van externe dataleveranciers - maar het slot is +3,8%. Dat is mooi gezien het marktbrede beeld, maar er stond eerder in de handel dik +5%.

Ik snap dat het heel onbevredigend is dat u de aandelen in uw portfolio nu voor uw neus ziet imploderen en er toch eigenlijk niks over te zeggen is. Alles gaat gewoon marktbreed, gecorrigeerd voor de eigen bèta en sector-exposure de shredder in. De defensieve waarden zandzakken nog net een nul voor de komma.

Oliewaarden, financials - met uitzondering van ABN Amro?! - chippers, industrials, cyclicals, commodity-aandelen, ADHD-fondsen en wat voor jargon u ook zelf maar hanteert, ze gaan allemaal zo bij kop en kont de immer hongerige kliko's in aan de achterzijde van Beursplein 5.

