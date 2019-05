Die norse stemming bij beleggers is er ook omdat IEX zoals altijd het afdwingen van de Sell in May verzwijgt.



Ieder dag opnieuw vanaf de opening dalen zonder nieuws, en de betere prestatie van de Yanks gewoon negeren, zoals ieder jaar rond deze tijd.



DAT is de beurs, Arend Jan...



Misschien gewoon 's eerlijk gaan schrijven over wat de shorters momenteel uitvreten, i.p.v. die beperkte verwijzing?