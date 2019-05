Toch omzetgroei voor Lucas Bols, maar termen als challenging en pressure komt u liever niet tegen in rapportages. Moeizaam, lijkt me zo op het eerste gezicht.

Marktbreed is het ook moeizaam. Weer een naam, IFlytek doet -5,6%. Panasaonic levert ook niet meer aan Huawei. Dit begint vervelend te worden - totdat we ook hier weer aan gewend zijn? - en volgens de networks drukken de handelsspanningen nu weer de koersen.

Trump takes on another high-flying Chinese tech stock in IFlytek https://t.co/ZbQq2QDBmz — Bloomberg Markets (@markets) May 23, 2019

Het zijn vooral onbekende Aziatische namen die om de oren krijgen, maar de chip-liefhebbers kennen TSMC (-3,2%) en Hynix (-1,6%) wel:

Shares of Huawei suppliers tumble amid ongoing turmoil https://t.co/q9EXEz1lHf — CNBC (@CNBC) May 23, 2019

Zo staat inderdaad alles lager nu, maar dramatisch is het niet. Het is alleen niet te hopen dat dit handelsgedoe nog ruim een maand doorgaat, tot de mogelijke ontmoeting van de Amerikaanse en de Chinese presidenten. Want dan kan er hoe langer hoe meer onzekerheid in de koersen, maar ook in de outlooks sluipen.

Zo ver is het nog niet, maar wee de eerste, mogelijke winstwaarschuwers? Dat kan er van schrik wel eens in gaan hakken. Enfin, eerst nu en alles is rood. Wij stemmen voor de EU vandaag en wie weet laat de euro beweging zien als het GeenStijl en Maurice de Hond lukt met zeg maar een exit-prognose te komen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Die quote over Ralph Hamers is van Pieter Lakeman, die op de stoel van de Officier van Justitie gaat zitten? Er is ook nog split TomTom: negen nieuwen aandelen voor zestien oude.

Zo, dit is fors. Nee, dit is zelfs heel veel. Heel erg veel. Ik moet alleen even Corné op z'n blauwe ogen geloven, want ik kan niet checken bij de Franse AFM, de AMF. Waar staan in hemelsnaam de registers op die website?

De CFO Europe van Unibail verkocht voor eur 5.5 mio aandelen. Dat is meestal geen goed teken. — Corne van Zeijl (@beursanalist) May 23, 2019

Kom ik deze ook nog tegen,is het wat?

23 May - 08:00:44 [RTRS] - CURETIS REPORTS POSITIVE RESULTS FROM CLINICAL VALIDATION STUDY FOR U.S. FDA 510(K) SUBMISSION OF UNYVERO LRT FOR BAL SAMPLES

Analistenadvies luidt:

Unilever: naar €62 van €57 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts met weer veel AMG en ook bij PostNL is het druk.

De agenda kent inkoopmanagersindices en de Ifo Geschäftsklima, belangrijke voorlopende indicatoren over mei:

08:00 Lucas Bols jaarcijfers 2018/2019

08:00 Ackermans & Van Haaren Q1-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q1 0,4% QoQ

09:15 Frankrijk manufacturing flash PMI mei 50,0

09:15 Frankrijk services flash PMI mei 50,9

09:30 Duitsland manufacturing flash PMI mei 45,0

09:30 Duitsland services flash PMI mei 55,4

10:00 Duitsland Ifo business klimaat mei 99,2

10:00 EU manufacturing Flash PMI mei 48,2

13:00 Best Buy Q1-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Markit manufacturing flash PMI mei

16:00 VS verkopen nieuwe woningen apr

En dan nog even dit

Veel wijsheid in het stemhokje vandaag:

What the EU elections will — and won't — tell us about the future of Europe https://t.co/e3IHkxLWFs — CNBC (@CNBC) May 23, 2019

Fed notulen laatste rentebesluit:

Fed's patience on interest rates to last 'for some time' https://t.co/ChzhMmUUgN pic.twitter.com/JUAFTLAXXp — Reuters Business (@ReutersBiz) May 22, 2019

India:

Indian stocks hit record as Modi's coalition is poised for a huge election win https://t.co/K8CIxBMDpz #IndiaElections2019 pic.twitter.com/ATlVjmJdt3 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) May 23, 2019

Toch weer een hobbel:

WATCH: The Department of Justice's Antitrust division recommends agency block $26 billion T-Mobile-Sprint deal: sources https://t.co/fca9L0tUiU pic.twitter.com/ap2SOSdpCS — Reuters Business (@ReutersBiz) May 23, 2019

Fall is altijd zo'n sterk woord:

Oil prices fall on surging U.S. crude stockpiles, economic concerns https://t.co/FMG4zAr5Vw pic.twitter.com/xT4AU7U0N4 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 23, 2019

Oh:

WATCH: Amazon shareholders reject facial recognition ban, as Congress weighs civil rights impact https://t.co/QXpfUyToB6 via @ReutersTV pic.twitter.com/RMClRN7t1o — Reuters Business (@ReutersBiz) May 23, 2019

Kom er maar in, Ralph...? :-)

WATCH: Commerzbank CEO says company is still open to mergers following the collapse of talks with larger rival Deutsche Bank https://t.co/sp3AjPjSQc pic.twitter.com/WHTXWqWtDL — Reuters Business (@ReutersBiz) May 22, 2019

