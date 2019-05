TA: Schade op lange termijn beperkt

De aandelenbeurzen hebben gisteren weer een stapje terug moeten doen en lijken hiermee de korte termijn herstelfase af te hebben gebroken. Dit zal voor de komende dagen weer wat druk op de markten kunnen geven. Op langere termijn is de schade vooralsnog beperkt gebleven.

AEX index

Het technische beeld van de Nederlandse beurs leek wat op te klaren nadat de correctieve fase werd afgebroken. Nu echter ook de herstelbeweging niet wordt voortgezet, mag een nieuwe correctie richting de steun 538,70 niet worden uitgesloten.

Het technische plaatje blijft erg fragiel en gevoelig voor flinke koersschommelingen. Per saldo is er echter sprake van een neutraal koersverloop en is er nog geen reden voor verhoogde dijkbewaking.

Lange termijn AEX

De belangrijkste reden dat ik op korte termijn blijf zoeken naar een mogelijke koersbodem is dat de AEX index op lange termijn nog altijd netjes boven haar 200-daags gemiddelde beweegt.

Wanneer een koers zich boven haar 200-dagenlijn begeeft die een opwaarts verloop laat zien, duidt dit op een positieve technische conditie. De kans is dan een stuk groter dat er een nieuwe hogere koersbodem wordt gevormd, dan dat de koers verder wegzakt.

Voor de AEX index ligt het 200-daags gemiddelde momenteel rond de 540 punten. Wanneer de index rond of boven dit niveau een hogere bodem weet te vormen, zal het positieve plaatje worden bevestigd en kan een nieuwe aanval op weerstand 576,90 worden ingezet.

DAX index

Bij de Duitse beurs oogt het technische beeld op lange termijn ook nog best positief. Nadat de DAX index recent wist terug te keren boven de oude bodems van de afgelopen jaren, lijkt hij nu ook een hogere koersbodem te vormen.

Als de DAX index boven zijn 200-daags gemiddelde weet te blijven en weer opwaarts draait, zal de stijgende fase worden voortgezet richting hogere koersniveaus.

Het eerste langetermijn-koersdoel ligt rond 13.204, maar ook de oude toppen rond 13.500 liggen niet buiten bereik.

CAC index

De Franse beurs komt even op adem van de sterke stijging van de eerste maanden van dit jaar. De laatste weken is er sprake van een correctieve fase boven de 200-dagenlijn.

Als de CAC 40 index boven dit gemiddelde een hogere koersbodem weet te vormen, ligt een nieuwe aanval op de weerstand rond 5.600 punten voor de hand. Een terugval onder de 5.200 punten zal het technische beeld daarentegen flinke schade toebrengen.

Euro Stoxx 50 index

Het Europese beursgemiddelde, de Euro Stoxx 50 index, is de afgelopen weken wat op adem gekomen van de sterke stijging. In deze correctie heeft de index het 200-daags gemiddelde getest en lijkt hiervan op te veren.

Als de correctie beperkt blijft tot de 200-dagenlijn en de index de correctieve fase weet af te breken, kan de opgaande fase worden voortgezet richting de oude toppen van 2018. De komende weken zal blijken of de bulls sterk genoeg zijn om het positieve technische beeld in stand te houden.