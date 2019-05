Op de Hollandse Aandelenavond, georganiseerd door BNP Paribas en IEX, noemde Ralph Wessels (ABN Amro) 3 in het oog springende aandelen en één short-kandidaat.

Tip 1: Takeaway.com

"Als je naar de lange termijn kijkt: mensen bestellen steeds meer online en willen het thuisbezorgd krijgen. Takeaway.com kan daar enorm van profiteren. In e-commerce geldt: winner takes all. Takeaway.com is inmiddels actief in 11 landen. In tien jaar tijd moet de omzet kunnen groeien naar 2 miljard."

Tip 2: DSM

"Vorig jaar heb ik DSM ook genoemd. En als het succesvol is: reden te meer om door te gaan. DSM zit in markten die kunnen profiteren van langetermijntrends. Denk aan health en nutrition. Maar ze maken bijvoorbeeld ook coatings voor zonnepanelen. Daarnaast heeft DSM een gezonde balans, een flinke oorlogkas en zijn ze van start gegaan met een stevig programma voor de inkoop van eigen aandelen."

Tip 3: Vopak

"Vopak is een beetje een defensief aandeel, maar dat is in deze fase van de economie helemaal niet verkeerd. Vopak heeft overal ter wereld opslagterminals en ze focussen nu op de gebieden die het hardst bijdragen aan de winst. Zo hebben ze bijvoorbeeld terminals in Europa verkocht en gaan ze uitbreiden in Zuid-Oost Azië. Wat ze nu investeren, gaat twee keer meer bijdragen aan de winst dan de terminals die ze nu hebben afgestoten."

Short: Randstad

"Als je kijkt naar organische omzetgroei, die was in Q1 2018 7% maar Q4 2018 was nog maar net een plusje. We gaan naar het eind van de cyclus. En Randstad heeft Monsterboard overgenomen. Dat is ook een zwaar dossier."

Turbo's bij de tips van Ralph Wessels [[sponsored]]

Tip 1: Takeaway.com

Tip 2: DSM

Tip 3: Vopak

Short: Randstad

De Hollandse Aandelenavond 2019 werd georganiseerd door BNP Paribas en IEX. U kunt het complete webinar nog terugkijken op de site van BNP Paribas (klik op de bordeauxrode button rechts op de pagina).