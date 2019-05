Fondsenrondje: Hallo, waar is iedereen?

Kort fondsenrondje, want ik heb geen tijd (waar is collega Niels als je hem nodig hebt? Vrij dus), want ik moet als een haas naar BNR voor mijn wekelijkse beurspraatje rond 12:52 uur.

Er is ook bitter weinig te doen. De brede markt staat stil en veel input is er niet. Hoewel, mijn liveblog loopt al lekker vol. We maken er namelijk altijd zelf wel wat van op IEX, als er niet veel te doen is. Wat speelt er nu? Deze meneer heeft gesproken, maar kreeg de euro niet aan het bewegen:

ECB chief says "false" concerns are hampering monetary policy transmission https://t.co/NRq1X3Dla3 pic.twitter.com/B00e9Ys0aF — Bloomberg Markets (@markets) May 22, 2019

En onze buren overzee maken er weer het intussen bekende zooitje van:

The pound is heading lower again because of Brexit chaos https://t.co/dYwYGBnn1W pic.twitter.com/kDeafCcKB0 — Bloomberg Markets (@markets) May 22, 2019

Dat is het eigenlijk wel. Marktbreed zijn we er, zoals gezegd, snel doorheen:

De Europese indices doen het net even boven het nulpunt.

De Amerikaanse futures zitten daar weer net onder.

De volatiliteit daalt een paar procent.

De dollar houdt het op 1,116.

Olie daalt, goud doet niks en bitcoin bevalt het wel zo op en rond $8000.

De rentes nemen ook een semi-baaldag.

Beursplein 5

Er zijn geen cijfers op het Damrak vandaag en slechts twee adviezen. In mijn liveblog heb ik meer details en waag ik mij aan duiding.

Aperam: naar €26 van €33 - Morgan Stanley

Signify: naar reduce van hold (€22,50) - DeGroof Petercam

Takeaway: naar €100 van €76 (buy) - ING

Wat valt er verder nog te zeggen? Er is wellicht een bescheiden riks-offmodus op de markten. De cyclische en financiële waarden liggen veelal lager, maar er zijn de nodige uitzonderingen. De bouwers liggen dan wel weer goed. Verder zet Wolters Kluwer weer eens een all time high neer en zit Relx daar vlak onder.