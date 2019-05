Tja, dank zij Trump is plotseling de perceptie van Amerikaanse technologie veranderd van 'toonaangevend' naar 'existentieel risico'. En zeker niet alleen in China maar wereldwijd.



Dus gaat iedereen druk naar alternatieven omkijken. Lijkt me niet goed voor de positie van de VS op de wat langere termijn. Is ook niet makkelijk te repareren, want er kan daar altijd een nieuwe 'Trump' langskomen...