En zo is het. Dit is wel nieuw. Ik heb Shell nog nooit zo (direct) ook maar ergens op zien reageren.

Inderdaad geachte Afgevaardigde Nijboer, laat uw eigen aangifte ook maar zien, of misschien kan de Belastingdienst die ook lekken naar de pers. En het geldt voor iedereen van ons, iedereen vult zijn of haar aangifte zo voordelig mogelijk in. Prima, maar houd uw morele oordeel over Shell dan ook maar voor u.

Beste Henk, We betalen belasting naar letter en geest van de wet. Prima als de politiek een debat wil voeren over bestaande regels. Maar dan wel graag zonder beschuldigingen aan adres van bedrijven die deze regels toepassen. — Shell Nederland (@Shell_Nederland) May 21, 2019

Er is weer een nieuwe zet van de VS in de handelsoorlog. Niet veel, maar de brede markt staat wel weer lager na een aardig dagje Wall Street:

Trump is considering blacklisting up to five Chinese surveillance firms https://t.co/Cy0lAEl6a2 — Bloomberg Markets (@markets) May 22, 2019

De losse feiten rollen dagelijks over elkaar heen, maar voor beleggers is dit de alomvattende vraag, denk ik. In hoeverre raakt de handelsoorlog de winsten?

ICYMI! What will be the next move in global #earnings? The longer it takes for #China and the US to reach a meaningful agreement on #trade, the higher the odds that the next move in #earnings is down. pic.twitter.com/GJDkNOSUx9 — jeroen blokland (@jsblokland) May 21, 2019

Tot zo ver ook meteen, want verder is er voorbeurs niets te doen: geen nieuws en geen cijfers. Er is alleen wat tegenvallende Japanse en Chinese data, die ik dan maar meteen geef:

Japan im- & export apr (6,4% & -2,4%), verwacht 4,8% & -1,8%)

China industriële productie apr 5,4% (6,5%)

China detailhandelsverkopen apr 7,2% (8,6%)

Op het Damrak is er nu echt alleen maar een koersdoelverlaging van Aperam, naar €26 van €33 van Morgan Stanley. ASMI gaat ex-dividend en jaarvergaderen doet u bij ASR en Pharming. De koersen moeten ook nog tot leven komen. Niks bijzonders nu.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met mogelijk een strop voor Boskalis en VolkerWessels en vreemde transactie Goldman Sachs Arcadis?

Analistenadvies luidt als volgt en hier zit denk ik even niemand bij Aperam op te wachten:

Aperam: naar €26 van €33 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts en lieve help, wat een waslijst. AMG loopt op, Fugro daalt iets.

De agenda kent weinig boeiende punten. Voormalig compliance officer Sietse Hepkema moet voor de Haarlemse rechtbank over SBM Offshore getuigen. De Aziatische data valt wat tegen, Mario Draghi praat, diverse Fed-presidenten speechen en er zijn ex-dividenden en jaarvergaderingen:

09:00 ASMI notering €1 ex-dividend

09:30 EU speecht ECB-president Mario Draghi

10:30 VK CPP apr 2,2%

14:00 ASR AvA

14:00 Pharming AvA

14:00 Lowe's Q1-cijfers

14:00 Target Q1-cijfers

20:00 VS Fed notulen laatste rentebesluit

En dan nog even dit

Dat worden nog meer vragen, Royal Dutch Shell? Wat mij betreft onze nationale schaamlap, de plundering van het Groningse gas. Wat dat hebben we gedaan. Met z'n allen. Te gemakkelijk om alleen Gasunie de schuld te geven.

Groningen opgeschrikt door aardbeving van magnitude 3.4: https://t.co/obcms5BKS1 — NU.nl (@NUnl) May 22, 2019

Beter nieuws is er aan de andere kant van het land:

Mosselseizoen vroeg van start door oogst eerste hangmosselen: https://t.co/BmGNOmnioN — NU.nl (@NUnl) May 22, 2019

Hallo, daar zijn we weer:

Huawei sub-brand Honor launches new smartphones as U.S. ban looms https://t.co/p90Jn4Iye2 via @ReutersTV pic.twitter.com/GtXTfJGZNt — Reuters Business (@ReutersBiz) May 22, 2019

Intussen:

Olie, er is altijd wel wat:

Oil slides on rising U.S. crude stockpiles, Saudi vow to keep market balanced https://t.co/9fRhLnHTp8 pic.twitter.com/Z3CK8Hb8Jh — Reuters Business (@ReutersBiz) May 22, 2019

Beoordeel dit maar eens:

In 2013, Apple put in a bid to buy Tesla for $240 a share, Roth Capital Partners Analyst Craig Irwin says. "Apple bid for Tesla. I don’t know if it got to a formal paperwork stage, but I know from multiple different sources that this was very credible.” https://t.co/dl4OQ4jUAn pic.twitter.com/pOwyunaJcl — CNBC (@CNBC) May 22, 2019

Interessant verhaal:

https://t.co/p2YXiRpxhE, a crypto startup backed by Peter Thiel, pays out a 6,567% return https://t.co/9FDEAzFM0y — Bloomberg Markets (@markets) May 22, 2019

Wacht even, wat is dit?

“We can’t just concentrate on the small central perimeter, nor simply on shops – there has to be a vision of the town as a whole”https://t.co/FS8vtG8SAX — Tadek Solarz (@TadekSolarz) May 22, 2019

Tot slot:

Forget a fantasy future, the technology on display at this year's ICRA conference is a lot more down to Earth pic.twitter.com/5UhyhmM8yV — Reuters Business (@ReutersBiz) May 22, 2019

Duidelijk:

For the trade war to "actually affect Fed policy, these tariffs would have to stay on for quite a while, something like 6 months," says St. Louis Fed chief James Bullard https://t.co/mf12zXlPnJ pic.twitter.com/YPbTOhAjRE — Bloomberg (@business) May 22, 2019

Blijft er nog mar één prangende vraag over:

Would you buy Tesla $TSLA here? Or is it going lower?https://t.co/jx9qUATxB3 — StockTwits (@StockTwits) May 21, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.