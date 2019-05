Deutsche Bank zet het herstel voort.

"Voortgezet herstel". Laat me niet lachen!

Het aandeel was nog nooit zo goedkoop. Dat kan men toch geen herstel noemen.



Een paar dagen terug kwam de identieke tekst ook al en die was toen al onzinnig.

Nu zijn er nog eens 20 cent van af.



Ik vermoed dat dit een oud commentaar is dat niet wordt aangepast.

Ik ga er van uit dat de analyse door een robot gedaan wordt, maar die heeft dus een blackout.

En de commentaren van lezers legt de robot blijkbaar naast zich neer...