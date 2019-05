Morningstar verwacht dat het belegd vermogen in Europese ETF's met een Europees netwerk binnen 5 jaar zal verdrievoudigen naar € 2000 miljard. Dit als gevolg van gunstige veranderingen in regelgeving, innovatie en een beter begrip van de voordelen in beleggingen met relatief lage kosten.

In een rapport met de titel A Guided Tour of the European ETF Marketplace voorzien analisten van Morningstar dat de opkomst van ETF's ertoe zou kunnen leiden dat passieve beleggingen tegen 2025 een kwart van de Europese fondsenmarkt uitmaken.

In Europa is de AUM (activa in beheer) afgelopen twee jaar met 38% gestegen tot €760 miljard per ultimo maart, waarvan ETF's 8,6% van de totale AUM vertegenwoordigen in Europese beleggingsfondsen.

Morningstar-analisten voorspellen dat deze snelle invoering verder zal doorgaan. Een belangrijke factor voor deze groei is de introductie van MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), die per januari 2018 in werking trad. De focus van de verordening op het verbeteren van de transparantie in de Europese vermogensbeheerindustrie is positief voor ETF's.

Bovendien heeft MiFID II verhoogde rapportagevereisten voor zogeheten over-the-counter (OTC) transacties, die goed zijn voor ongeveer 70% van alle ETF-transacties. Dit heeft erin geresulteerd dat beleggers een beter inzicht hebben in de liquiditeit per afzonderlijke ETF.

Plain vanilla

Standaardproducten, ook wel bekend als plain vanilla, blijven de Europese ETF-markt domineren, met door de gefragmenteerde aard van die markt. Veel asset managers bieden dezelfde producten aan, met als resultaat dat onder andere 13 verschillende aanbieders ETF's uitgeven die de Euro Stoxx 50 volgen. Daarom zijn er volgens het rapport meer ETF's genoteerd in Europa dan in de VS, ondanks dat ze een vijfde kleiner zijn in AUM.

ETF-aanbieders blijven zogeheten basis-ETF’s lanceren, waarbij Amundi eerder dit jaar een assortiment lanceerde met een lopende kostenfactor van 0,05%. Sommige providers blijven een kans zien om te concurreren op prijs, waardoor verdere versnippering het gevolg is.

Productgroei

Andere gebieden waar Morningstar-analisten productgroei zien, zijn multi-factor strategische bètastrategieën, ESG en thematische ETF's, terwijl actieve ETF's nog maar 1% van de Europese ETF-AUM innemen.

Ook de komst van nieuwe providers kan een katalysator zijn voor verandering. JPMorgan bijvoorbeeld was met name enthousiast over het gebruik van de ETF-wrapper om enkele van haar actieve strategieën uit te brengen.

De Amerikaanse bank is zelfs uitgegroeid tot de grootste aanbieder van actief beheerde ETF's in Europa naar het aantal producten, en heeft vorig jaar tien fondsen gelanceerd (zes vastrentende waarden en vier aandelen).

ETF-providers

iShares blijft domineren als de toonaangevende ETF-aanbieder in Europa, maar het marktaandeel is twee jaar geleden gedaald van 46,4% naar 44,4%. Het blijft dominant in de ETF-markt voor vastrentende waarden met zo’n 60% van alle activa.

Xtrackers, de nummer twee in Europa, heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt met een stijging van het marktaandeel naar 11%, tegen 9,8% in 2017.

Het rapport registreerde ook de explosie van fusies en overnames in de afgelopen jaren. Om er een paar te noemen: het verwerven van Canvas door LGIM, het kopen van ETF Securities door Wisdom Tree en Invesco dat Source overnam.

In onderstaande tabel is te zien hoe de scorelijst van Europese ETF-aanbieders er thans uitziet.

Bron: Morningstar Direct

Michael Mooijer is Head of Investment Processing bij OHV Vermogensbeheer en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s).