HAA 2019: 3 tips van Nico Inberg

In de serie expert-tips van de Hollandse Aandelenavond 2019 vandaag Nico Inberg, hoofd Beleggersdesk IEX. Nico noemt 3 Nederlandse aandelen om in de gaten te houden én een short-kandidaat.

Tip 1: OCI

"Je hebt als bedrijf af en toe een gelukje nodig. OCI investeerde fors in capaciteitsuitbreiding. Precies op dat moment zat de VS midden in een handelsconflict met de Chinezen, waar tot dan toe veel kunstmest vandaan kwam. Amerikaanse boeren gingen op zoek naar niet-Chinese kunstmestleveranciers. Dus de omzet van OCI sprong omhoog."

"Komende jaren gaat OCI meer omzet draaien en de prijzen voor kunstmest zijn goed. Tegelijkertijd kan dan de forse schuld snel afgebouwd worden. Het aandeel staat nu rond de 23 euro, maar er zit ook nog wat overnamefantasie in. Dit aandeel kan stijgen naar 30 tot 35 euro."

Tip 2: BAM

"BAM heeft flink op zijn donder gehad de afgelopen jaren, maar het gaat nu een stuk beter met de bouwers. Tijdens de crisis hebben ze werk aangenomen tegen veel te lage prijzen en een te hoog risico om hun mensen maar aan het werk te houden. Dat zorgde voor veel bleeders in de jaren na de crisis. Maar inmiddels gaat het de goede kant op. Je betaalt nu ongeveer 6 keer de winst voor BAM. Een mooi aandeel om aan boord te blijven."

Tip 3: ForFarmers

"Ik kom zelf van de boerderij dus ik vind het mooi dat er eindelijk eens een bedrijf uit de agro-sector op de beurs staat. Nederland is een van de grootste agrarische exporteurs ter wereld, maar er staat vrijwel niets aan de beurs genoteerd. Het zijn allemaal coöperaties."

"Dit jaar zit er veel tegen bij ForFarmers. Een voorbeeld zijn de Nederlandse boeren, die de grootste afzetmarkt vormen voor OCI. Zij moeten hun veestapel inkrimpen en hebben dus minder voer nodig. En ze hebben last van hoge grondstofprijzen."

"Echter, veel van die tegenwind is tijdelijk van aard. ForFarmers is marktleider in een versnipperde markt. Het bedrijf is solide gefinancierd, er is een aantrekkelijk dividendrendement en een behoorlijk inkoopprogramma."

Short: Takeaway

"De groei is wel in orde. En the winner takes all klopt ook, maar voor de grote spelers als Amazon en Apple is deze markt ook interessant. Als de concurrentie spraakgestuurd wordt - ‘Alexa bestel pizza’ - dan gaat die bestelling rechtstreeks naar de pizzeria, en niet meer via Takeaway."

De Hollandse Aandelenavond 2019 werd georganiseerd door BNP Paribas en IEX. U kunt het complete webinar nog terugkijken op de site van BNP Paribas (klik op de bordeauxrode button rechts op de pagina).