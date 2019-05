Herstel vandaag? Er zijn bescheiden plusjes nu. Eigenlijk valt de koersschade mij nog wel mee, gezien de ernst en escalatie van de handelsoorlog.

Objectief gezien staan de meeste indices maar een handvol procent onder hun toppen, of zelfs all time highs. Zeg maar een dikke afstraffing of zelfs een bear- market was echt niet zo raar geweest met zulk nieuws en spanningen?

Let wel, het gaat om de meeste indices. Sommigen bakken ze wel bruin. Semiconductorindex SOX staat liefst 16,7% onder haar laatste top en de MSCI Emerging Markets Index 9,7%. Het is duidelijk waar het risico neerslaat. Voeg daar ook maar de vlucht in AAA-staatsobligaties mede aan toe.

Emerging markets are bearing the brunt of the trade war. But they will fight back https://t.co/QJ5CRl4k6U — CNBC (@CNBC) May 21, 2019

Er zijn voorbeurs Damrak geen cijfers en er is geen noemenswaardig nieuws. U ziet de koersen, het zijn vooral nullen voor de komma. Shanghai stijgt zelfs flink. Dollar trekt aan, olie stijgt stiekem en bitcoin blijft maar met die $8000 bezig.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Fastned (prospectus vindt u hier) en AMG blijft gewoon doorondernemen, ondanks die -18% dit jaar:

07:56 Export chipsector Zuid-Korea sterk onder druk

07:48 Snellaadbedrijf Fastned op 14 juni naar beurs

07:20 AMG gaat nieuwe fabriek in Ohio bouwen

07:16 Curetis krijgt aanvullende financiering

06:51 Vertrouwen consument verandert niet

20 mei Fitch bevestigt rating Pershing Square

20 mei Wall Street omlaag onder druk chipbedrijven

20 mei 'Weer privacyschandalen bij Facebook'

20 mei China: zullen vechten tegen pesten door VS

20 mei SBM Offshore rondt aandeleninkoop af

20 mei Martínez voor vier jaar naar Ajax

20 mei Handelsvrees en Huawei beheersen rode beurzen

Randstad:naar €58 van €52 - RBC

WDP: starten met overweight en €175 - Morgan Stanley

De AFM meldt deze shorts. Bij AMG, Fugro en Besi lopen ze op, maar bij Takeaway juist niet:

De agenda kent niet zoveel puntjes en eens zien hoeveel publiciteit de aandeelhoudersvergadering van Royal Dutch Shell dit keer haalt. BP en Deutsche Bank jaarvergaderen ook:

06:30 Nederland consumentenbestedingen mrt

09:00 Aegon notering €0,15 ex-dividend

09:00 Solvay notering €2,31 ex-dividend

09:30 Adyen AvA

10:00 Royal Dutch Shell AvA

13:00 Home Depot Q1-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen apr 5,36M

16:00 EU consumentenvertrouwen mei -7,7

Eerst is het woord aan Huawei zelf, dat aan zelfvertrouwen geen gebrek heeft:

Huawei's founder and CEO dismisses effects of U.S. export ban, says within a few years no company will be able to match its 5G technology.https://t.co/2BZHoOc7iE — MarketWatch (@MarketWatch) May 21, 2019

Och, dat arme China?

China warns about its "unwavering resolve" to fight U.S. "bullying" https://t.co/Uv66Uhpryk — Bloomberg Markets (@markets) May 21, 2019

Ook dit nog, wie wacht tot alle problemen de wereld uit zijn, vindt nooit een moment om te beleggen, luidt een oud spreekwoord:

Oil rises on escalating U.S.-Iran tensions; trade war concerns weigh https://t.co/B5SdqqNsVc pic.twitter.com/66LcONTGbw — Reuters Business (@ReutersBiz) May 21, 2019

Trump’s Huawei ban is hurting tech stocks — here’s what money flows are showing, via @TheAroraReport https://t.co/rkW8YvO7kh — MarketWatch (@MarketWatch) May 20, 2019

Exchange-traded fund investors are shaking up their portfolios to prepare for any fallout from the trade skirmish between the U.S. and China https://t.co/nbVCdTotfx — Bloomberg Markets (@markets) May 20, 2019

'Put these companies altogether in a pot, and they’d make one enormous, money-losing super-unicorn, with more than $25 billion in annual revenue coupled to more than $6 billion in losses.' https://t.co/eN8HGdVsxD ht @trevornoren pic.twitter.com/VlOoataLO6 — Jesse Felder (@jessefelder) May 20, 2019

The SEC is again delaying a decision on approving a Bitcoin ETF https://t.co/Z1ydNtogox — Bloomberg Markets (@markets) May 21, 2019

Google unveils new $999 smart glasses for businesses, undercutting Microsoft’s HoloLens on price

https://t.co/p6SzE2mF0D — CNBC (@CNBC) May 21, 2019

~ Cartoon of the Day ~



"Fremont, We Have a Problem" https://t.co/V3Jok7p3AX pic.twitter.com/rTRo8AwaLn — Hedgeye (@Hedgeye) May 20, 2019

