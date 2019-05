In 2008 kelderden de effectenbeurzen wereldwijd door de gevolgen van de kredietcrisis. Een aantal Amerikaanse financiële instellingen ging ten onder of werd genationaliseerd. In de Benelux werd bank-verzekeraar Fortis door nationalisatie van de ondergang gered. Beurskoersen over de hele wereld daalden eind september en begin oktober met tientallen procenten, de Nederlandse AEX-index daalde in de eerste week van oktober met 25%.