Renteverschil tussen aflossingsvrije en annuïteiten hypotheek is groter naarmate de rentevast periode langer is en de rentecurve steiler is. De duration op een aflossingsvrije hypotheek is namelijk hoger bij een gelijke rentevast periode, doordat (contractueel) niets wordt afgelost gedurende de rentevast periode. Bij een rentelooptijd van 20 jaar vervalt de aflossingsvrije hoofdsom (qua rente looptijd) pas na 20 jaar, bij een (lineaire) annuïteit (met looptijd 20 jaar) is de gemiddelde rentelooptijd slechts 10 jaar (de helft) door contractuele aflossingen. De 10 jaar rente is momenteel een stuk lager dan 20 jaar rente, vandaar het lagere tarief.



Dus niet mee eens met tekst dat banken 'slim zijn' en aflossingsvrije hypotheken 'duurder en onaantrekkelijk maken'. De kosten op een aflossingsvrije hypotheek zijn hoger, wat wordt doorgegeven in tarieven. Wanneer banken gelijke tarieven zouden hanteren voor aflossingsvrije en annuïteiten hypotheken bij langere looptijden dan zouden de klanten met een annuïteiten hypotheek te hoge tarieven krijgen, wat ook weer niet eerlijk zou zijn. Zo valt er altijd iets te jammeren.



Iets te gemakkelijk scoren door banken zo neer te zetten op dit punt, Jos.