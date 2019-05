Fondsenrondje: Knisperende chips

Chinezen spreken Huawei uit als Waawee heb ik me laten vertellen. Maak er vandaag maar Achenwee van. De schade bij ASML, ASMI en Besi valt zo bezien nog een beetje mee...

20 May - 11:41:38 [RTRS] - EUROPEAN SEMICONDUCTOR STOCKS SLIDE FURTHER, HIT DAY LOW: AMS AMS.S DOWN 10%, STMICRO STM.PA DOWN 7%, INFINEON IFXGn.DE DOWN 5%

Het is duidelijk waarom de beurzen lager staan, de handelsoorlog slaat voor het eerst in anderhalf jaar voor het eerst echt op fondsniveau en op bedrijfsniveau neer. De VS willen niet dat u nog zaken doet met Huawei en daar geven vooralsnog Alpabet, Qualcomm, Broadcom, Intel, Xilinx en Infineon gehoor aan.

Wie volgt? Afwachten.

European chip makers fell in early trading after the the effects of the U.S. ban to supply Huawei rippled across global markets https://t.co/IKpSnWPo4K pic.twitter.com/LFeeSstuMh — Bloomberg Markets (@markets) May 20, 2019

Ryanair doet -3% op cijfers en bij ons is B&S Group niet vooruit te branden op toch aardige groeicijfers. Het zit het aandeel niet mee sinds de beursgang vorig jaar. Verder is er weinig nieuws en input. Het marktbrede overzicht:

U mag de AEX daling voor zeker de helft op conto van ASML schrijven met haar indexgewicht van rond 10%

Niet dat de Europese indices stijf staan van de chippers, maar ze dalen allemaal

De Amerikaanse futures kleuren ook rood, maar zeker de Nasdaq 100 met al die chippers valt mij nog reuze mee met -0,5%

De volatiliteit loopt een paar procent op[

De dollar ligt erg sterk en trekt aan naar 1,115

Olie kent altijd toestanden (zeker met onder meer Saudi-Arabië en Iran als hoofdrolspelers) en doet een bescheiden plus

Goud daalt ietsje en bitcoin moet terug tot onder $8000

Verrassend? De rentes lopen op

Doet de beurs B&S tekort?

Dit zijn de adviezen vandaag, Unilever zet stiekem een intradag all time high neer van €54,46:

Unilever: naar €56 van €50 - Jefferies

ASMI: naar €65 van €57 - Berenberg

Euronext: naar €66,50 van €66 - JP Morgan

Euronext: naar €67 van €61,50 - KBW

Verder is er weinig spektakel op het Damrak. Marktdaling en dan weet u wel weer welke usual suspects - met name in de AMX - dan extra veel voor hun kiezen krijgen. Vandaag is geen uitzondering: