Doordat veel grote tech in Amerika zit, is de macht dus extreem groot. Blijkbaar is het wenselijk om op eigen benen te staan omdat het politiek wordt gebruikt. Met een boycot van Google, Amazon, Microsoft etc. wordt het voor sommige bedrijven plots erg lastig om je bedrijf operationeel door te zetten.

Ik vraag me af hoe accountants dat gaan zien als risico. Als je als europees bedrijf je core in de cloud hebt bij een amerikaanse partij, wat kan dat betekenen als de US je plots op een zwarte lijst zet?