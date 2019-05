Liveblog: Chipdip, tech war en dividendfeest

Update 13:00 uur: Chipdip

Intussen zakken we tijdens de lunch al verder weg. De VS is bezig wakker te worden, of te schrikken? Het verhaal kent u intussen. Dit zijn de scores. Ik zet Apple, dat ook nog wel eens een paar telefoons maakt, en Microsoft er ook maar vast bij. Na Android is er namelijk ook nog Windows, vandaar?

Update 12:40 uur: Gouden dividendtijden

Met zo'n dividendgroei lacht u ieder inflatiecijfer uit - misschien ook wel iedere koersdaling - en tikt u vrolijk uw vermogensrendementsheffing af. Nou ja, dat laatste waarschijnlijk niet, maar het kán wel. CNBC heeft de dividendgroei Q1 op een rijtje. Zo. Hier komt de aandeleninkoop nog bij.

Europa +5,3% (+9,2% met superdividenden)

VS +8,3% (+9,6%)

Wereldwijd: +7,8%

US breaks all-time record for dividends as investor payouts surge https://t.co/tpocm0BAu0 — CNBC (@CNBC) May 20, 2019

Het beste profiteert u natuurlijk van dividenden via een speciaal beleggingsfonds of tracker, maar ook de gewone indices yielden in de regel ruimschoots anno nu. Zo betaalt bijvoorbeeld van de Euro Stoxx 50 (3,6%) aandelen alleen UBS geen dividend en staat ASML met 1% dividendrendement stijf onderaan in die index.

Onze eigen indices mogen er zijn en dat geldt ook voor de VS. De FTSE springt er helemaal uit, maar u loopt met dat rare pond wel valutarisico. En die dure S&P 500 scoort voor Amerikaanse begrippen ook fraai met 2,5%. Zelfs de Nasdaq 100 yieldt. Was rond 2000 met de dotcombubbel niet zo. Nul komma nul.

Zo maar even een rijtje dividendrendementen. Het zijn mooie, heel mooie tijden voor dividendbeleggers. Tot mijn grootste verbazing doet de MSCI Emerging Markets Index het zelfs beter dan haar grote zus. Wacht, hier nog een: de Philadelphia Semiconductor Index (SOX) doet weer beter dan de Nasdaq 100 met 1,2%, zie ik.

Misschien is het meest verrassende nog wel dat de Nasdaq Biotech Index überhaupt dividendrendement doet, +0,2%.

AEX 3,5%

AMX 3,0%

DAX 3,2%

CAC 40 3,4%

SMI 30 3,4%

FTSE 100 4,5%

S&P 500 2,5%

Nasdaq 100 0,7%

MSCI World 2,4%

MSCI Emerging Markets 2,7%

Update 10:25 uur: Even voorstellen: Groeiparel Marel?

Het ziet er naar uit dat er een nieuwkomer in aantocht is op het Damrak. Jammer dat het IJslandse Marel destijds niet meteen naar de Nederlandse beurs is gegaan. Wat een aandeel, hoewel de AEX sinds 2001 niet veel soeps was/is. Dit is herbelegd in euro's.

Zo, met dit bedrijf komt meteen een derde van de market cap van IJsland over. Ironisch: waar Wall Street in de ban is van het vegetarische Beyond Meat, doen wij het met een ouderwetse slager? Stork had destijds ook een onderdeel dat zulke machines maakte.

Nog even die grafiek. Marel benut echt het momentum:

Op het eerste gezicht ziet het aandeel er duur uit voor een machinebouwer. Hier de basics.

Hier is nog een reden voor het bedrijf om haar vleugels uit te slaan: het zoekt exposure. Er is welgeteld één analist die het nu volgt (buy), IFS Research. Mooie groeicijfers en dat verklaart wellicht de waardering. Met een marktwaarde van rond €3 miljard is Marel meteen een AMX-kandidaat. Welkom en succes.

Update 09:45 uur: Handelsoorlog 2.0?

Met bedrijven die elkaar op de zwarte lijst zetten en elkaar boycotten gaat de Amerikaanse-Chinese handelsoorlog een nieuwe fase in? Bloomberg gaat zelfs nog een stapje verder.

China and the U.S. have begun a prolonged and costly battle for technological superiority, @tculpan argues (via @bopinion) https://t.co/Iu1Fc7KRbO — Bloomberg Economics (@economics) May 20, 2019

Ik weet niet of onze chippers ASML, AMI en Besi Huawei als klant hebben en alleen de eerste meldt bij de (jaarcijfers) hoeveel omzet ze uit China haalt. De andere twee melden alleen Azïë. Bij deze:

ASML: 17% China

ASMI: 58% Azië

Besi: 68% Azië/Pacific

Het lijstje gedeeltelijke en officieuze boyotters van Huawei (ze hebben nog niet allemaal bevestigd) bestaat nu uit Alphabet, Qualcomm, Broadcom, Intel, Xylinx en Infineon. STMicroelectronics zegt van niet. Het is afwachten of ASML, ASMI en Besi al dan niet van zich laten horen. Een handvol koersen:

Samsung +1,9%

TSMC -1,5%

ASML -2,2%

ASMI -0,5% (Berenberg verhoogt koersdoel naar €65 van €57)

Besi -2,1%

Infineon -3,3%

STMicroelectronics -3,8

AMS -3,2%

Ericsson +1,4%

Nokia +3,2%

Misschien vraagt u zich af waarom Huawei zo de gebeten hond is in de VS, of het Witte Huis zo u wilt. De verdenking luidt onder meer dat het concern helemaal niet particulier is, maar in feite gewoon een staatsbedrijf. Dan kunt u het verder zelf invullen.