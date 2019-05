Vooruitblik: Nog maar een keer +50,4% dan

Jaha en het het mooiste komt nog.

In 1975 wonnen wij voor het laatst met Teach In's Ding-a-Dong. Dat Ding-a-Dong liet de beurs zich ook geen twee keer zeggen dat jaar. De AEX bestond nog niet, maar wel de MSCI Netherlands Index. En die deed +50,4% in 1975?! Ja, die deed volgens Datastream +50,4% dat jaar.

Ah, hier komt de aap uit de mouw. Aandelen waren daarvoor even in anderhalf jaar gehalveerd. De jaren zeventig waren beroerd voor economie en aandelen. Heel goedkoop, heel veel dividend, maar torenhoge inflatie, recordrentes en vrijwel geen groei. Wat een grafiek, dat u weer even weet wat risico is.

Tijd voor de uitsmijter en die is er zeker. Hahaha! Er is zelfs nog een bijpassend aandeel. Dat is al 4,4 jaar niks, dus wie weet :-)

Mss geen slecht idee ??

De bekende thema's

Er is deze week trouwens nog een soort van Euro Songfestival. Wij stemmen donderdag en elders doen ze dat komend weekend op dit continent, als ook bij ons pas de uitslag bekend wordt gemaakt. GeenStijl en Maurice de Hond hopen woensdag een exitpoll te geven en bij een verrassing kan misschien de euro gaan lopen...?

Elections for the European Parliament used to be dull affairs. This time is different

Verder is er deze week weer het intussen bekende thema. Werkelijk alle media puilen uit met verhalen over de handelsoorlog VS-China.

How the China-U.S. trade talks went sideways: "Sometimes you need to say 'stop screwing me.'"

Zo maar even wat headlines van dit weekend. De ontwikkleing gaan snel, zijn verwarrend en lijken soms in tegenspraak met elkaar. En is de handelsoorlog niet maar een onderdeel? VS en China strijden om economische, technologische, politieke en militaire hegemonie en dat kan misschien nog vele jaren duren.

Geopolitiek is het ook weer gezellig, maar niet heus.

De uitsmijter nog; ga op de blaren zitten, stelletje prutsers. Gewoon verkeerd gegokt. Sorry dat ik het zo hard zeg, maar het is wel zo, toch? Bij Adyen en Beyond Meat heb ik ook niemand horen klagen dat de aandelen verkeerd geprijsd waren bij de beursgang.

En de winsten dan?

Voor de beurs is die handelsoorlog denk ik het belangrijkste. Om de simpele reden dat die in eerste instantie economie, omzetten en winsten kan drukken. Mocht de boel escaleren, dan nog valt niet op voorhand met zekerheid te zeggen dat het minder wordt. Want dat roept creativiteit op en biedt nieuwe kansen.

Vandaar dat analisten en economen er ook niet uitkomen? Dit grafiekje van Jamie Morgan Chase is veelbetekenend: zo kan ik ook kermiswaarzegster spelen.

De enige houvast die we hebben zijn de winstverwachtingen. Het Q1-cijferseizoen, dat we aan het afsluiten zijn, is wat dat betreft niet goed. De toch al gedaalde verwachtingen zijn maar amper gehaald. Hier de Eurostoxx 600. De grafiekjes zijn van Daniel Lacalle, die zelfs een winstrecessie vreest.

Zelfde verhaal voor de S&P 500. Hier een deel van Bacalle's (geen prutser) interessante redenering:

The consensus of analysts expects a decline in earnings in the second quarter, low single-digit earnings growth in the third quarter, and high single-digit earnings growth in the fourth quarter.

See the pattern? As in other earnings’ recessions, sell-side analysts continue to push Buy recommendations based on the hockey-stick trick.

The argument is the following > Yes, the first and second quarters will be poor, but the fourth will compensate the high multiples commanded by stocks. Furthermore, analysts remain bullish about the top and bottom-line earnings- growth for 2020.

Hoe zit het dan voor het huidige kwartaal? Het wordt weer minder. Helaas heb ik alleen S&P 500 data:

$SPX EPS estimate for Q2 has declined by 6.1% over the past 12 months and by 1.9% since March 31. #Earnings

Ik heb wel mijn eigen AEX plaatje en ook hier zijn de verwachtingen maar moeizaam vooruit te branden.

Agenda

Deze week worden we wel weer wat wijzer aangaande hoe de actuele economie ervoor staat, met de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices uit VS, Duitsland, Japan en Frankrijk over mei. Dat is interessanter en vooral actueler dan de oude BBP Q1-cijfers van Japan en Duitsland die ook deze week uitkomen, dunkt me.

Verder is er eigenlijk niet zoveel te doen. Er zijn veel ex-dividenden en dinsdag trekt de aandeelhoudersvergadering van Royal Dutch Shell vast de nodige aandacht. Ik verheug me nu al op Twitter, waar allerlei mensen die nog nooit een bedrijf van binnen hebben gezien, Olies weer even gaan vertellen hoe het moet.

Kijk even mee, het zijn wel veel punten, maar het stelt weinig voor. Lucas Bols is de enige met cijfers bij ons. Ik geef meteen het grafiekje maar mee. Het fonds ligt niet goed, maar is niet duur, doet 4% dividendrendement, maar er zit zo weinig fantasie in en het bedrijf mist aansprekende merken.

Hier de hele agenda:

20 mei

01:50 Japan BBP Q1 +0,0% QoQ

08:00 Duitsland inflatie PPI apr 0,4% MoM

09:00 HAL notering €5,30 ex-dividend

09:00 Intertrust notering €0,32 ex-dividend

09:00 Brunel notering €0,25 ex-dividend

09:00 Brill notering €0,85 ex-dividend

14:00 ASMI AvA



21 mei

06:30 Nederland consumentenbestedingen mrt

09:00 Aegon notering €0,15 ex-dividend

09:00 Solvay notering €2,31 ex-dividend

09:30 Adyen AvA

10:00 Royal Dutch Shell AvA

13:00 Home Depot Q1-cijfers

16:00 VS verkopen bestaande woningen apr 5,36M

16:00 EU consumentenvertrouwen mei -7,7



22 mei

09:00 ASMI notering €1 ex-dividend

14:00 ASR AvA

14:00 Pharming AvA



23 mei

08:00 Lucas Bols jaarcijfers 2018/2019

08:00 Ackermans & Van Haaren Q1-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q1 0,4% QoQ

09:15 Frankrijk manufacturing flash PMI mei 50,0

09:15 Frankrijk services flash PMI mei 50,9

09:30 Duitsland manufacturing flash PMI mei 45,0

09:30 Duitsland services flash PMI mei 55,4

10:00 Duitsland Ifo businessklimaat mei 99,2

10:00 EU manufacturing flash PMI mei 48,2

13:00 Best Buy Q1-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS Markit manufacturing flash PMI mei

16:00 VS verkopen nieuwe woningen apr 0,67M



24 mei

01:30 Japan inflatie CPI apr 0,9%

09:00 Van Lanschot Kempen notering €1,45 ex-dividend

09:00 ASR notering €1,09 ex-dividend

13:00 Food Locker Q1-cijfers

14:30 VS orders duurzame goederen apr -1,8%

Kiek op de Grafiek

Tja, waar staan we dan nu, al met al? Formeel gezien is er niks aan de hand, gewoon nog bull market. Ik laat het zien aan de hand van een paar grafieken. De AEX moet top 571,91 eerder dit jaar uitnemen en als het even kan die 576,90 van vorig jaar ook, om de bull market weer van frisse energie te voorzien.

De S&P 500 staat er wat dat betreft beter voor, want die komt net van een all time high af. De dollar is ook nog gestegen, ofwel dat dure Wall Street presteert toch weer het beste tot dusver dit jaar.

Nu slaat de handelsoorlog vooral bij chippers neer en daar is het beeld wat ruwer. De Philadelphia Semiconductor Index (SOX) komt net van een all time af en die index kan u alweer op de dip kopen als u zin hebt, meldde ik al van de week. Intussen is er nog een paar procent meer vanaf.

De AMX kan er ook wat van met al die hypergevoelige cyclische en zelfs ADHD-fondsen. Eén heel slechte dag en die staat ook in dipstand. Helaas heb ik niet de data om net als bij de AEX onder de motorkap te kijken voor winst- en omzetschattingen. De index doet 15,5 keer de huidige winst en 3% dividend.

Op de vastrentende markten knalt echter de risk-off modus u tegemoet. Er is wellicht de overtuiging dat de centrale banken weer vol op het orgel gaan, als de economie verslechtert. Vandaar dat vooral AAA-obligaties als risicoloos worden gezien en niet yielden. En hoe. Duitsland doet -0,11%.

Wij naderen intussen ook weer de nul: 0,09% nu, waar er deze week al 0,06% op het bord stond. Ik wens spaarders en pensionado's veel succes. Ruil een deel van uw spaargeld in voor een tracker op de AEX als u spaart voor later in plaats van dat u hierover klaagt op Twitter denk ik dan, want die yieldt 3,5%.

Intussen zit ook EUR/USD nog steeds in een langzaam dalende trend, ofwel de dollar trekt aan.

Dat is vooral leuk voor domme en saaie wereldindextrackerbeleggers zoals ik, want die doet het dit jaar een paar procent beter dan de AEX.

Natuurlijk kan er zo weer een rechte streep omhoog in, maar vooralsnog is de volatiliteit weer tot bedaren gebracht. Dit zijn op papier standjes die bij een gewone bull market horen (wat dat ook moge zijn).

Voor vuurwerk moet u hier zijn: bitcoin. Zit u ook onwillekeurig met uw ogen een weerstandlijntje in de grafiek te trekken?

Geef ik tot slot de boodschappenbriefjes nog mee. Opvallend is hoeveel AEX-fondsen er wel niet rond hun all time highs staan: DSM, Relx, Wolters Kluwer, Unilever, met een beetje fantasie Galapagos en ASML ook en bij Heineken turen ze zich suf wanneer die €100 er nou eens een keer op het bord staat.

Aan de andere kant staat ArcelorMittal te zieltogen. Hoe veel goedkoper wilt u dit aandeel hebben vóór u weer... Verder valt op hoeveel de financials wel niet yielden. Zo veel zelfs dat ik me afvraag of de markten die dividenden houdbaar achten. Vooralsnog zijn ze dat zeker; ING, ABN Amro en NN bewezen het.

Als ik het goed heb, komen Aegon en ASR niet met updates, maar welicht praten die hun aandeelhouders deze week in hun jaarvergaderingen bij.

De AMX ook nog even; ik kijk mijn ogen uit. Besi is echt de meest waanzinnige chipper die er is. Zo volatiel, maar wel 6% dividendrendement. Ziet u niet vaak. PostNL zou leuk zijn, maar ja: dat dividend. Ik zie niet echt koopjes. Of misschien dat ARCAD tóch een leuk idee is :-)

Sluit ik weer af met Corné en tot morgen, tot voorbeurs.