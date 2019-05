Op de drempel van een mondiale recessie?

Een zware recessie staat zeker voor de deur. Trump denkt slim te zijn maar heb altijd al gezegd dat zijn beleid de VS naar de afgrond brengt. Zou zogezegd een geliefd man moeten zijn maar zo geliefd is hij niet. Werkt de hele wereld op de heupen en dat werkt dus niet. China zal niet buigen voor de VS dat moet hij maar vergeten. De economie in de VS is niet glorieus met werkeloosheidcijfers reel van 10 tot 14% in miami en philedelfia volgens de bevolking (Data feb 2019) Dus ver weg van de 4% die de pers aangeeft. Grote bedrijven hebben serieuze problemen neem er een paar beet: Apple, General Motors, Tesla, Boeing, en ga zo maar verder. Tesla en General Motors hebben al flink wat mensen de laan uit gestuurd. Dat is niet omdat het zo goed gaat. De AEX met een tikje naar de 400? nou ik zelf denk een forse dreun naar de 250 of zelfs dieper. Ziet er echt somber uit.