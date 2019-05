Fondsenrondje: Jefferies beukt er op los

Op een relatief rustige beursdag doet de AEX (-0,5%) een stapje terug. Dit is redelijk in lijn met de DAX (-0,8%) en CAC (-0,6%).

Er zijn twee bedrijven die vandaag negatief in de spotlights staan. De eerste is PostNL (-3,8%), die van de kooplijst van Jefferies is gehaald. Daar blijft het niet bij, want de post-en pakketbezorger krijgt een gigantische koersdoelverlaging om de oren geslingerd. Het advies gaat naar €2 van €4,50.

Dit betekent een ruime halvering van het koersdoel. Dat kan niet alleen door de magere eerstekwartaalcijfers komen. Waarschijnlijk is het de angst voor het schrappen van het dividend.

Eerder ging de markt uit van één jaar geen winstuitkering, maar de kans wordt steeds groter dan het er twee zijn; zeker nu de top wil investeren in het distributienetwerk.

Takeaway.com

De tweede bleeder van de dag is Takeaway.com (-4,6%). Amazon investeert in de Britse maaltijdbezorger Deliveroo en dat geeft het bedrijf een stuk meer slagkracht. De analisten van ING maken zich er echter niet zo druk om.

Zij denken dat de aankoop van een belang in Deliveroo door Amazon een zeer beperkte impact zal hebben op Takeaway.com. Dat komt omdat zij verwachten dat het een zeer moeilijke opgave wordt om een significant marktaandeel te veroveren in Nederland.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Vandaag is het weliswaar een slechte dag voor de aandeelhouders van Takeaway.com, maar sinds de beursgang is het één groot feest. Binnen drie jaar tijd is er zo'n 240% bijgekomen. Minpuntje is alleen de hoge waardering van ruim 100 keer de getaxeerde winst voor volgend jaar.

Brede markt

De AEX gaat 0,5% omlaag en presteert in lijn met de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 3,4% en noteert 13,5 punten.

De Amerikaanse futures staan ongeveer 0,6% in de min.

De euro blijft stabiel en noteert 1,117 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,08%) en Duitse (-0,11%) rente dalen wederom twee basispunten.

Goud (+0,1%) blijft stabiel.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,2%) doen het niet onaardig.

Bitcoin (-8,7%) wordt in de shredder gegooid. Vannacht was het eventjes -20%. Voorlopig dus totaal ongeschikt als betaalmiddel.

Het Damrak

ArcelorMittal (-3,3%) zet wederom een nieuwe year low neer. Handelsspanningen in combinatie met de beroerde kwartaalcijfers zijn de oorzaak voor het beroerde jaar.

Royal Dutch Shell (+0,1%) houdt de AEX op de been.

De financials liggen er zwak bij. Aegon (-1,6%) is hiervan het grootste voorbeeld.

Ook vastgoed gaat niet lekker, al noteren bijna alle aandelen in het rood.

Dit geldt uiteraard niet voor Flow Traders (+1,0%) dat vaak tegengesteld beweegt ten opzichte van de markt.

Geen idee waarom Alfen (+3,6%) zo hard oploopt.

Pharming (-4,6%) geeft alle winst van gisteren weer prijs.

ICT Group (-4,6%) gaat €0,38 ex-dividend.

Adviezen