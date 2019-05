TA: Technisch herstel biedt hoop

Ja, ik val u weer lastig met dat gedoe over handelstarieven tussen de twee grootmachten. Maar ik ontkom er niet aan, zelfs niet als technisch analist.

De headlines, dus het sentiment en de technische plaatjes, worden al ruim een week sterk beïnvloed door de verbale strijd tussen China en Trump. Inmiddels blijkt wel dat zowel de VS als China nog niet het achterste van hun tong hebben laten zien.

Beide landen treffen elkaar bovendien binnenkort weer aan de overlegtafel op de G20-top, dus is er nog hoop. De Amerikaanse minister van Financiën gaat binnenkort naar China. Hij beoordeelde de recente gesprekken in de VS zelfs als constructief.

Technisch herstel

De internationale aandelenbeurzen hebben nu al drie dagen op rij stevige winsten kunnen boeken, waardoor er technisch weer wat lucht komt.

Bovendien zijn de cruciale steunniveaus intact gebleven, alhoewel er hier en daar wel deukjes zijn geslagen. Verder geven de matige beursomzetten aan dat van echte paniekverkopen geen sprake is.

Twitter

Zowel in Europa als in de VS halen beleggers opgelucht adem, na de enigszins verzachtende woorden die Peking en Washington opeens uit de hoge hoed hebben getoverd.

Aanvankelijk waren de twee grootmachten nog in een lelijke verbale strijd verwikkeld via Twitter.

Win-Win

Trump meldde onlangs op Twitter dat hij een deal zou sluiten als het juiste moment daar is. Ook China klinkt verzoenend, met de mededeling dat een win-win-situatie mogelijk is als beide kanten slim genoeg zijn om aan elkaars eisen te voldoen.

Kortom, vanuit dit perspectief bezien wordt de soep ook deze keer niet zo heet gegeten. Dat hebben we bij Trump eerder gezien, ik denk even aan de harde woorden voor Noord-Korea.

Technisch herstel

Vanaf de relevante technische steunniveaus zijn de belangrijkste markten nu zo'n 2,5% tot 4% hersteld.

Zoals eerder aangegeven is het grootste risico nu dat het herstel niet doorzet en dat er een eerste lagere top wordt gevormd. Dit zou voor de AEX-index dan het begin van een grotere correctie, mogelijk richting 500 punten, kunnen inluiden.

Correctie biedt kansen



Hieronder zijn duidelijk de drie witte candles te zien, boven de steun van 538,70 punten. Dit is een teken dat kopers de dalingen weer als kansen beschouwen.

Ook komt er weer wat momentum in de markt (onderste helft van de grafiek).

De ROC-lijn (Rate of Change) maakt nagenoeg dezelfde crossing als begin maart. Daarna steeg de AEX met bijna 50 punten.

Buy The Dips

Ik denk niet dat het zover komt, maar op onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat iets onder 500-puntenzone de onderkant van het meerjarige stijgende trendkanaal ligt.

Mocht het (onverhoopt) zover komen, dan biedt 500 een mooi instapniveau. Daarmee kunnen we vaststellen dat het risico thans circa 10% bedraagt.





Geldstroom blijft goed

De moneyflow indicator van de AEX maakt een pas op de plaats. Er is sprake van evenwicht tussen kopers en verkopers. De matige beurzomzettenvan de laatste dagen geven aan dat van echte paniekverkopen geen sprake is.

De moneyflow indicator geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Op wat langere termijn is daar duidelijk nog steeds sprake van.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow (zoals nu) geeft aan dat de geldstromen op korte termijn in evenwicht zijn.