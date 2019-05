Slot: In de rebound

Het is dit keer geen tweetje van Donald Trump die de markt in beweging zet. Ook de goede Philadelphia Fed index zet de AEX niet 1,1% hoger.

Vanaf 10.00 uur steeg de hoofdindex gestaag. Als de boel om 14.30 uur (toen de Amerikaanse macro's binnenkwamen) ineens keihard was opgelopen, had ik een andere mening gehad. Het is overigens dat zwaargewicht Royal Dutch Shell vandaag €0,41 ex-dividend gaat, anders was de hoofdindex nog een tikje harder omhoog gegaan.

Eerlijk gezegd is het een dag waarop gewoon alles stijgt. Misschien zijn het de koopjesjagers, die na de daling van de afgelopen weken nog goedkoop wat aandelen willen aanschaffen. De rentes zijn immers bijzonder laag dus is er ook niet bepaald een alternatief voor aandelen.

Want de mensen die echt zekerheid willen, beuren slechts 0,10% op Nederlands tienjaars staatspapier. Het zal je dan maar gebeuren dat de rente binnen een paar jaar fors oploopt. Dan zit je alsnog met de gebakken peren, ondanks de kans 100% is dat je het geld van Wopke Hoekstra terug krijgt.

NN Group

Vanochtend behoorde NN Group (+0,8%) nog tot het rijtje grootste verliezers binnen de AEX, maar een paar uur later is alles anders. De nettowinst steeg met 28,4% naar €512 miljoen. Dit werd echter veroorzaakt door eenmalige effecten. Misschien kunt u de januaristorm van 2018 nog herinneren? Daar worden verzekeraars nooit zo vrolijk van.

De solvabiliteitsratio daalde naar 213% als gevolg van een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van €500 miljoen. Al met al is de IEX Beleggersdesk wel enthousiast over de cijfers, maar de analisten van KBC en ING niet. Beide grootbanken vinden dat de resultaten slechter zijn dan ze in eerste instantie ogen.

Voor KBC is het zelfs reden om het koopadvies de prullenbak in te gooien. Voor de analisten van ING gaat dat te ver. Dat laatste valt te begrijpen, want het aandeel heeft de laatste jaren een mooi ritje gemaakt op de beurs. Een plus van 70% binnen drie jaar is niet verkeerd. In het fondsenrondje ziet u de grafiek.

Rentes

Nog tien basispunten te gaan en de Nederlandse overheid hoeft geen cent te betalen op haar tienjaars leningen. Zelfs de Franse overheid, die toch beduidend meer moeite moet doen om het huishoudboekje op orde te krijgen, gaat rap richting het nulpunt. Voelt niet als normaal. Maar goed, de markt heeft altijd gelijk.

Brede markt

De AEX stijgt 1,1%, maar blijft wel wat achter ten opzichte van de DAX (+1,7%) en CAC (+1,4%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 9,4% omlaag en noteert 13,0 punten.

De Amerikaanse indices zetten mooie plussen tot 1,5% op het bord.

De euro daalt 0,3% en noteert 1,118 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,9%) moet u op dit soort dagen niet hebben.

Olie: WTI (+2,6%) en Brent (+2,8%) vliegen omhoog.

Bitcoin (-2,7%) kent een off-day en noteert weer onder de $8000-grens.

Het Damrak

Groeiparel IMCD (+1,5%) zet weer eens een nieuwe all time high op het bord.

(+1,5%) zet weer eens een nieuwe all time high op het bord. De cijfer van Walmart (+3,4%) worden goed ontvangen, maar Ahold (+0,4%) weet daar nauwelijks van te profiteren.

(+3,4%) worden goed ontvangen, maar (+0,4%) weet daar nauwelijks van te profiteren. Maakt ING (+1,7%) nu een grotere kans? Voorlopig hoeft #ING alleen nog maar popcorn en cola te kopen? Volgens Bloomberg is er ruzie aan t ontstaan tussen Duitsland (15% eigenaar) en Italië over #Commerzbank #Unicredit https://t.co/WIlsvCBEyN) https://t.co/OVlnuoZ60m… pic.twitter.com/k6dKIuPV3v — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 16, 2019

(+1,7%) nu een grotere kans? Ook DSM (+2,6%) zet met een koers van €103,90 de hoogste stand ooit neer. Het is nog niet zo lang geleden dat het dividend werd uitgekeerd. Dat is dus alweer ingelopen.

(+2,6%) zet met een koers van €103,90 de hoogste stand ooit neer. Het is nog niet zo lang geleden dat het dividend werd uitgekeerd. Dat is dus alweer ingelopen. ArcelorMittal (-0,6%) gaat vandaag €0,18 ex-dividend en hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel licht. Veel soeps is het echter niet.

(-0,6%) gaat vandaag €0,18 ex-dividend en hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel licht. Veel soeps is het echter niet. Niet omhoog gaan in een stijgende markt en drie keer zo hard dalen in een slechte markt: het leven van een PostNL (-0,2%) aandeelhouder samengevat. Ook vandaag gaat er weer 0,5% van de koers af.

(-0,2%) aandeelhouder samengevat. Ook vandaag gaat er weer 0,5% van de koers af. Collega Nico Inberg is een goede analist, maar zijn tip gisteravond op de Hollandse aandelenavond zal er toch niet voor hebben gezorgd dat OCI vandaag 4,6% stijgt? Groot nieuws kunnen we namelijk niet vinden.

vandaag 4,6% stijgt? Groot nieuws kunnen we namelijk niet vinden. Arcadis (+3,6%) is bezig aan een aardige opmars.

(+3,6%) is bezig aan een aardige opmars. Pharming (+4,6%) kwam langs met prima omzetcijfers, maar geeft een aanzienlijk deel van de ochtendwinst weer prijs. Er stond zelfs eventjes +10% op het bord.

(+4,6%) kwam langs met prima omzetcijfers, maar geeft een aanzienlijk deel van de ochtendwinst weer prijs. Er stond zelfs eventjes +10% op het bord. Volop fantasie in AND (+73,1%). Het navigatiebedrijf behaalde vorig jaar slechts een omzet van €1 miljoen, maar verwacht er dit jaar ruimschoots overheen te gaan. Moet ook wel voor een beursgenoteerde onderneming.

(+73,1%). Het navigatiebedrijf behaalde vorig jaar slechts een omzet van €1 miljoen, maar verwacht er dit jaar ruimschoots overheen te gaan. Moet ook wel voor een beursgenoteerde onderneming. Vandaag is het geen feest voor de aandeelhouders van Ajax (-2,5%).

Adviezen

ArcelorMittal: naar €22 van €29 en kopen - Commerzbank

DPA: naar €1,70 van €2,20 en kopen - NIBC

NN Group: naar €41 van €42 en kopen - KBC

Royal Dutch Shell B: naar €32,90 van €33,15 en kopen - JPMorgan Cazenove

