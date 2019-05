Liveblog: ING, NN en Bang voor Fang?

Update 12:45: Bang voor FANG?

Walmart is hier een mooi voorbeeld van. Toevallig komt het concern zo met Q1's , maar daar gaat het nu niet om. Dat was altijd een groeiaandeel. Zo rond 2000 was het concern tot de ongekroonde koning van de Amerikaanse supermarktwereld verworden. Daarmee was de groei er uit en stagneerde de koers.

Het bedrijf ging wel echt dividend uitkeren, waardoor het een mooie belegging bleef. Van groei- tot waarde-aandeel dus. Puur natuur op de beurs zou ik zeggen. Ooit waren Shell, Unilever, Apple en Microsoft ook hip, jong, groeiend als kool en dynamisch :-)

Meer voorbeelden: onze eigen VOC. Wereldheerschappij rond 1650 - omgerekend was het fonds toen zo'n $ 7 biljoen waard volgens historici - en anderhalf eeuw later ten onder. US Steel, Bethlehem Steel (helemaal verdwenen) en Krupp zijn andere bekende voorbeelden. Zie deze tweet, ik u begrijpt deze voorbeelden nu.

Zo ver is het nog (lang) niet voor Facebook, Amazon, Netflix en Google - om FANG maar even te nemen - maar er is geen enkele reden aan te nemen waarom deze aandelen zich zouden kunnen onttrekken aan de cyclus van start, opkomst, bloei, verval, neergang en soms zelfs ondergang.

'The winner's curse': 3 reasons why the stock-market dominance of Facebook, Google, Amazon, and the rest of the mega-cap tech elite may soon be over https://t.co/iZOuDbwCkU — Business Insider (@businessinsider) May 16, 2019

Het is research van ene Vincent Deluard, macro strategist van INTL FCStone (nooit van gehoord). Het is betaalde content, dus ik kan maar beperkt citeren. Deluard wijst op de Wet van de remmende voorsprong, onhoudbare groeicijfers, toenemende politieke en maatschappelijke druk en zeg maar een ETF-effect.

Kort door de bocht: er gaat meer geld in grote aandelen (en vice versa als het minder gaat). Die andere punten onderschrijf ik zelf, deze laatste weet ik niet. Hij heeft tot slot nog een interessant puntje:

Deluard finds that avoiding the largest stocks in a given index has generated annualized alpha — or excess return — of 0.5% to 1% over the past 30 years. A portfolio investing in the five biggest S&P 500 companies would have lagged the broader market by 21% — or 0.9% annually — since 1993.

Ik geloof Deluard op zijn woorden en cijfers, maar dit zijn koersen. Keer ik weer terug bij Walmart. Ja, eens zijn ook de FANG-aandelen uitgegroeid, maar ze kunnen met enorme vrije kasstromen beleggers blijven plezieren met dikke dividenden en buybacks. Zie ook Apple. En Microsoft. En Unies. En Olies. En hoe!

Kortom, stagnatie en neergang hoeft geen ramp te zijn voor u als belegger. Of uw rendement uit koerswinst of dividend komt, maakt u niet uit toch? Laatste slaapt wel rustiger. Er is maar één maar: tenzij wanbestuur de bedrijven kapot maakt. Zoals onze VOC bijvoorbeeld.

Intussen zijn de cijfers door, +1% pre-market op zeer bescheiden volume.

Walmart posts strong 1Q sales, but CFO warns that "as we get tariffs, we will take prices up" https://t.co/kfmyoEfI5Q via @business $WMT #tariffs #retail — Matthew Boyle (@bizboyle) May 16, 2019

Update 11:45: Rente richting nul

En u? Dit wil maar niet wennen bij mij. Zeker niet bij een nog altijd redelijke economische groei, overschot op de begroting en de laagste werkloosheid in zoveel jaren.

Houden we de nul?



Onze 10 jr rente zakt vandaag 2 basispuntjes naar 0,08%. Laagste stand ooit (in meer dan 500 jaar, echt) was in 2016 op -0,04%. Slecht voor spaarders en pensionado's, goed voor leners (overheid, huizenkopers) en beleggers. Btw, #AEX yieldt 3,5% pic.twitter.com/HNGA4mdraQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 16, 2019

En zijn trouwens vier landen die nog lager yielden (tienjaars) dan wij:

Denemarken: -0,01%

Japan: -0,06%

Duitsland: -0,11%

Zwitserland: -0,40%

Update 11:00: ING

Dit is altijd een lastige. Als bestuur van een bedrijf wil je in alle rust en discretie zaken doen, zeker als die gevoelig liggen. In het geval van een Nederlandse en Italiaanse bank die belangstelling hebben voor een oude, toch ietwat afgetakelde Duitse grootmacht waar Berlijn een belang van 15% in heeft, is hier zeker sprake van.

CEO Ralph Hamers kan moeilijk de hele koffiekamer meenemen, in het geval hij met de Duitsers gaat praten. Aan de andere kant heeft de bank wel weer de wettelijke plicht haar aandeelhouders op de hoogte te houden, zeker als het om koersgevoelige informatie gaat. En daar hoeven we het in dit geval verder niet over te hebben.

Ik weet niet of de VEB een punt heeft, of dat ING met haar stilzwijgen in haar recht staat. Want de VEB heeft een brief geschreven - CC AFM - waarin ze de bank oproept duidelijkheid te verschaffen over de Commerzbankgeruchten. Volgens de networks is ING serieus aan het vissen. De bank wil hier tot nu toe niet op ingaan.

Dit is de redenering van de VEB:

... en dit is de eigenlijke redenering van de VEB...?

Update 10:20: Ajax

Zo, dat was voorlopig weer Ajax? Over tot de orde van de dag. Even over dat normaal: is €0,01 niet een normale koers voor het aandeel? Want hoeveel waarde (lees: cash) er ook in het fonds zit, het komt, of een deel daarvan, nooit naar u als aandeelhouder toe. Daar zorgt de club met haar zeg maar vetorecht wel voor.

Anders stonden de Daniel Loebs en Paul Singers van deze wereld al lang op de stoep om al die cash op te eisen.

En de koers wellicht ook, want al die opportunisten die op die rijdende trein zijn gesprongen hebben meestal niet zoveel geduld, dus...? PS: wat bedoel je met 'normale' koers voor #Ajax? — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 16, 2019

Update 09:30: Advies

Het zijn er niet zo veel, maar bij deze. Zal ik het doen, of niet? Ja, ik doe het gewoon! Zo te zien heeft de Kepler Cheuvreux-analist vannacht geen oog dichtgedaan, voor hij of zij tot dit oordeel kwam over ABN Amro.

ABN Amro: naar €24,60 van €25,90 - Morgan Stanley

ABN Amro: naar €28,70 van €28,80 - Kepler Cheuvreux

NN: naar accumulate van buy en naar €41 van €44 - KBC

