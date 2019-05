Iederéén is op dit moment het spoor een beetje bijster en daarom ben ik gistermiddag per spoor afgereisd richting de plaats delict.



In de trein was het al een ware happening, ik zat in een 2e klas silence coupe, het was er inderdaad muisstil, ik kon rustig genieten van het zonnige uitzicht omdat werkelijk iederéén kromgebogen naar het scherm zat te staren, sommigen zaten wat te tikken, en regelmatig zag je iemand een naar gezicht trekken die vervolgens spontaan begon te kreunen als er blijkbaar een bericht binnen kwam.

Het blijkt wel, de mensen vervreemden van elkaar en hebben fysiek geen enkel contact meer met elkaar.



Het weer was fantastisch, ik zat nog even lekker op een bank van de zon te genieten toen Tostrams in rap tempo langs kwam lopen.

Ik wilde nog roepen, AEX 600!, maar ik bedacht me en vroeg, wat zijn de 3 tips.

Tostrams snelde door en riep nog achterom kijkend, dat vertel ik straks wel.



Eénmaal binnen was het wel even zoeken waar ik moest zijn maar ik werd direct getrakteerd op een mok slappe koffie.

Daarna liep ik de zaal in, het leek wel een soort van ruimteschip, en ik stuitte direct op Nico Inberg de bezitter van een harde Bitcoin, er was geen ontkomen meer aan.



Erik Mauritz startte stipt op tijd en wierp eerst een blik terug in de tijd op de tips van een jaar terug.

Eigenlijk waren deze niet al te best, de Aisniks is ondanks de nodige op- en neerwaartse schokken voor geen meter opgeschoten, en enkele analisten hebben zich afgevraagd waarom ze dit jaar in vredesnaam opnieuw uitgenodigd zijn.



Nico B, Royce 600, Turbo Jim, Ralph Disclaimer, Nico Candlelight en Jos App kwamen strak geregisseerd langs om hun 3 geheime tips te promoten.



De eenheid was overduidelijk zoek, er kwam een hele mengelmoes langs, en iederéén had op zijn eigen manier wel een argumentatie waarom je zou moeten kopen of juist niet.

Zitten we op de bodem, of zakken we er doorheen, niemand weet het precies, het gaat op zich redelijk met de economie, en de kans is groot dat de bodemstampers de komende dagen actief worden.

Er was er zelfs ééntje die beweerde dat de volledige meerjaarscyclus van de op en neergaande conjunctuur zich het afgelopen jaar versneld afgespeeld heeft.



Aan het eind mochten alle sprekers zich ook nog even negatief uitlaten en een specifiek aandeel flink afkraken.

Je zag dan regelmatig dat er bij iemand het gezicht wit wegtrok omdat hij dit aandeel juist op zijn verlanglijstje had staan.



Er ontstonden korte maar heftige discussies maar gelukkig zijn ze niet met elkaar op de vuist gegaan.



Na afloop nog even flink zuipen aan de bar, ze hadden ook nog schalen met bitterballen, maar helaas ontbraken de pinda's, een gemiste kans voor open doel.

Helaas had ik niet de tijd om een meter bier achterover te slaan, de trein wacht namelijk niet.



Al met al kan ik zeggen dat het een bijzonder geslaagde avond was, ik heb mij prima vermaakt, het nodige opgestoken, en het evenement is volgend jaar absoluut voor herhaling vatbaar.

Ook wil ik nog even een compliment geven aan de organisatoren, ze hebben er voor gezorgd dat alles op rolletjes verlopen is.