BeursVandaag: Vermoeiend, hoor

Met deze ene regel hebben we de beursdag van vandaag ook weer gehad. Het is echt zo, hier trokken de markten na opening Wall Street op aan.

En beursje weer tikkie omhoog (en dollar omlaag) #AEX

15 May - 16:17:44 [RTRS] - U.S. STOCKS PARE LOSSES AFTER REPORT U.S. PRESIDENT TRUMP PLANS TO DELAY IMPOSING TARIFFS ON AUTO IMPORTS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 15, 2019

Hiermee is ook eigenlijk het hele beursverhaal van vandaag wel verteld, want er is amper wat. Vanochtend was het Duitse BBP Q1 min of meer in de prik en de VS data vanmiddag waren een mixed bag. Weinig toonaangevende cijfers ook vandaag.

De meeste Europese beurzen doen het met een bescheiden plus;

De Amerikaanse beurzen stijgen eigenlijk wel lekker, vooral de Nasdaqjes #endanweetuhetwel #tech;

De volatiliteit zakt een paar flinke single digits;

De dollar vecht een robbertje uit met 1,12;

Olie stijgt ook wel aardig, goud daalt iets en bitcoin doet het op en rond $8000;

De Amerikaanse rente daalt drie basispunten en de rest ligt stil: Duitsland op -0,10% en wij op 0,11%.

Geef ik u op de valreep nog de Q1's van beursbedrijf Euronext mee, die zojuist doorrollen.

Beursplein 5

Als enige had ABN Amro vandaag wat teleurstellende cijfers. Onderliggend staat de bank er echter prima voor en u beurt 7,45% dividend. Veel meer inspiratie is er ook eigenlijk niet. ING krijgt een pak rammel, wellicht omdat het bedrijf serieus naar Commerzbank zou kijken. Niet doen, lijkt de koers te zeggen?

Dit zijn de adviezen van vandaag:

Ahold Delhaize: naar outperform van market perform - Bernstein

AMG: starten met buy en €35 - Berenberg

PostNL: naar €3,40 van €4,50 (buy) - KBC

Tja, wat valt er verder nog van te maken? Lastig, want er is weinig nieuws en input en het is ook niet zo dat defensief beter presteert dan cyclisch, of andersom. Het is een beetje een ratjetoe.

All time high IMCD. En hoe. Relx bijna;

De oliewaarden zijn een voorbeeld van de lukrake koersen: prima Shell, nog mooier Fugro en een kater bij SBM Offshore;

De chippers doen het aardig, vooral ASML, maar ook niet meer dan dat. Een nul voor de komma is een dag niet geleefd voor Besi;

Zit Basic-Fit niet in een mooi trendje naar boven?

Kendrion is nog de opvallendste beweger: forse rebound vanmiddag. Zomaar. Nu nog overtuigend volume;

Alfen ziet er niet goed uit, laagste scores in zicht;

Kreeg ik ook nog een vraagje over Tom :-))) Vandaag ligt het wel aardig. Die andere Tom wat minder. Kannie mooi de Tour winnen.