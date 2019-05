Fondsenrondje: Voorzichtig herstel

De stijging van gisteren zet helaas niet door. Tegenvallende Chinese macro's lijken het sentiment een beetje te verpesten.

Zowel de Chinese industriële productie (+5,4% vs 6,5% YoY) als detailhandelsverkopen (+7,2% vs +8,6% YoY) waren beduidend slechter dan verwacht. Aan de andere kant zijn het groeipercentages waar wij als Europeanen alleen maar van kunnen dromen.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Pieken en dalen horen bij dit soort macro's, maar het groeitempo is duidelijk neerwaarts. Tien jaar geleden was het nog gebruikelijk dat de industriële productie met double digits steeg. Die tijden lijken nu voorbij. Eerlijk gezegd niet meer dan normaal voor een steeds volwassener wordende economie.

ABN Amro

ABN Amro (-2,2%) presenteerde cijfers die iets beneden de verwachtingen lagen. De baten daalden in het eerste kwartaal met 11% ten opzichte van een jaar geleden. Als de kosten dan slechts met 2% naar beneden gaan, blijft er onderaan de streep een lagere winst over.

Positief is dat, in tegenstelling tot ING, de voorzieningen voor slechte leningen omlaag gingen. Verder loopt de rentemarge iets terug, maar daar hebben alle banken last van. De lage rente is de boosdoener.

Op dit moment handelt ABN Amro tegen 8,4 keer de getaxeerde winst voor dit jaar. Het dividend van ruim 8% oogt aantrekkelijk, maar houd er rekening mee dat de groei er voorlopig niet in zit.

Brede markt

De AEX daalt 0,2% en presteert in lijn met de DAX (-0,1%) en CAC (-0,3%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) daalt 0,8% en noteert 15,4 punten.

De Amerikaanse futures staan miniem in de plus.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,121 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (0,11%) en Duitse (-0,09%) rente dalen twee basispunten.

Goud (+0,1%) doet vrij weinig.

Olie: WTI (-0,9%) en Brent (-0,6%) koelen wat af.

Bitcoin (+2,2%) heeft de smaak lekker te pakken.

Het Damrak

ArcelorMittal (-2,7%) gaat op de verkooplijst van de Norddeutsche Landesbank. Het koersdoel wordt verlaagd naar €12.

Aalberts (-1,6%) valt de laatste paar weken wat tegen.

Zwakke cijfers van Credit Agricole (-3,4%) en dat helpt ING (-1,8%) omlaag. Verder worden de geruchten sterker dat de Nederlandse grootbank interesse heeft in het Duitse Commerzbank.

Voor de rest bewegen alle hoofdfondsen met een nulletje voor de komma.

AMG (+2,0%) gaat op de kooplijst van KBC.

Het gerucht dat topman Ben Smith 50.000 aandelen Air France-KLM (-1,8%) heeft gekocht, helpt de koers niet omhoog.

WDP (+1,6%) valt op met een keurige koersstijging. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

Alfen (-2,0%) is zojuist onder de €11 gedoken.

Adviezen